Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Me pasa siempre”: Arturo Vidal confesó por qué genera polémicas con dichos antes de jugar

El King habló de sus fuertes frases que le han valido incluso, ser tildado de "mufa".

Por César Vásquez

Vidal regresó en el 2024 a Colo Colo.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTVidal regresó en el 2024 a Colo Colo.

Arturo Vidal tuvo una larga y relajada conversación con Sergio “Kun” Agüero. Incluso, se dio el tiempo de explicar por qué suele generar polémicas con sus dichos.

El King estuvo en una transmisión de Agüero, donde presenciaron el partido entre Flamengo y Racing por Copa Libertadores. Durante esta, comenzaron a hablar de diversos temas, incluso recordando la polémica semifinal del Mundial Sub 20 de Canadá 2007.

El polémico Arturo Vidal

Arturo Vidal se caracteriza por ser un jugador bastante polémico, algo que genera simpatía, como también mucha enemistad de sus rivales. El Kun Agüero le preguntó directamente por esto. “¿Te gusta pinchar o te sale natural?”, le consultó el goleador histórico de Manchester City.

¿Cuál es más difícil? Arturo Vidal elige entre la Copa Libertadores y la Champions League

ver también

¿Cuál es más difícil? Arturo Vidal elige entre la Copa Libertadores y la Champions League

“Ahí, mitad y mitad. Me gusta calentar”, comenzó diciendo entre risas el King. Sin embargo, luego de unos minutos, detalló que suele hacer declaraciones “picantes” como una especia de estrategia.

“Yo lo hago, pero no lo hago con maldad. Me sale en el momento, después pensaré, pero también me gustan los riesgos, también llamar un poco la atención y sacarle presión a mis compañeros. Todas esas cosas me gustan, desde chico he sido así, pero no lo hago con maldad, no trato de pasar a llevar a nadie”, complementó el Vidal.

Arturo Vidal fue campeón en 2024 con Colo Colo. Imagen: Photosport

Arturo Vidal fue campeón en 2024 con Colo Colo. Imagen: Photosport

Publicidad

Arturo Vidal en muchas ocasiones ha realizado arriesgadas afirmaciones, la cuales cuando no se cumplen, le han valido ser tildado de “mufa”. De todas maneras, el bicampeón de América con La Roja y actual jugador de Colo Colo se toma con humor el ruido de sus palabras.

“Me pasa siempre. Después de todos los en vivo hay diez noticias y hay que empezar a responderle a todos“, cerró entre risas Arturo Erasmo Vidal.

Lee también
Vidal y Agüero recordaron el polémico Chile vs Argentina de 2007
Selección Chilena

Vidal y Agüero recordaron el polémico Chile vs Argentina de 2007

En vivo por TV y a una estrella mundial: ¡Vidal cuenta su sueño post retiro!
Colo Colo

En vivo por TV y a una estrella mundial: ¡Vidal cuenta su sueño post retiro!

Vidal y Kun Agüero llenan de elogios a Erick Pulgar
Copa Libertadores

Vidal y Kun Agüero llenan de elogios a Erick Pulgar

“100% de efectividad”: Las métricas de Lanús sorprenden a la U con dos golazos
Copa Sudamericana

“100% de efectividad”: Las métricas de Lanús sorprenden a la U con dos golazos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo