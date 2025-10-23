Arturo Vidal tuvo una larga y relajada conversación con Sergio “Kun” Agüero. Incluso, se dio el tiempo de explicar por qué suele generar polémicas con sus dichos.

El King estuvo en una transmisión de Agüero, donde presenciaron el partido entre Flamengo y Racing por Copa Libertadores. Durante esta, comenzaron a hablar de diversos temas, incluso recordando la polémica semifinal del Mundial Sub 20 de Canadá 2007.

El polémico Arturo Vidal

Arturo Vidal se caracteriza por ser un jugador bastante polémico, algo que genera simpatía, como también mucha enemistad de sus rivales. El Kun Agüero le preguntó directamente por esto. “¿Te gusta pinchar o te sale natural?”, le consultó el goleador histórico de Manchester City.

“Ahí, mitad y mitad. Me gusta calentar”, comenzó diciendo entre risas el King. Sin embargo, luego de unos minutos, detalló que suele hacer declaraciones “picantes” como una especia de estrategia.

“Yo lo hago, pero no lo hago con maldad. Me sale en el momento, después pensaré, pero también me gustan los riesgos, también llamar un poco la atención y sacarle presión a mis compañeros. Todas esas cosas me gustan, desde chico he sido así, pero no lo hago con maldad, no trato de pasar a llevar a nadie”, complementó el Vidal.

Arturo Vidal fue campeón en 2024 con Colo Colo. Imagen: Photosport

Arturo Vidal en muchas ocasiones ha realizado arriesgadas afirmaciones, la cuales cuando no se cumplen, le han valido ser tildado de “mufa”. De todas maneras, el bicampeón de América con La Roja y actual jugador de Colo Colo se toma con humor el ruido de sus palabras.

“Me pasa siempre. Después de todos los en vivo hay diez noticias y hay que empezar a responderle a todos“, cerró entre risas Arturo Erasmo Vidal.