Arturo Vidal compartió una transmisión de streaming con Sergio “Kun” Agüero. Ahí, ambos jugadores recordaron un polémico partido que protagonizaron en el año 2007.

En el Mundial Sub 20 de Canadá, Argentina eliminó a Chile tras ganar por 3-0 en la semifinal. El duelo estuvo marcado por el discutido arbitraje de Wolfgang Stark, quien expulsó a Gary Medel a los 14 minutos. Casi 20 años han pasado, pero la discusión sigue.

El mano a mano de Vidal y Agüero

Como ya es habitual, Sergio Agüero fue reaccionando en vivo a un partido. Esta vez, lo hizo en el choque entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores, donde además tuvo la compañía de Arturo Vidal. Sin querer queriendo, surgió el recuerdo de la semifinal de Canadá 2007.

ver también Arturo Vidal y Sergio Agüero llenan de elogios a Erick Pulgar: “El motor de Flamengo”

“Che… hay que contar. Con Arturo nos encontramos y las primeras picas que tuvimos fueron en el Mundial Sub 20, no sé si te acuerdas”, comenzó diciendo Agüero, a lo que Vidal respondió positivamente. “Nos expulsan a Gary (Medel) a los seis u ocho minutos del primer tiempo, pero estuvo bueno, estuvo lindo“, indicó el King.

Incluso, Agüero reconoció el nivel que tenía La Roja en ese torneo juvenil. “La realidad es que ustedes tenían un equipazo, eran muy buenos jugadores, pero con uno menos el partido te cambia. Y, pará, ¿después echaron a otro más?“, preguntó el Kun.

“Sí, después terminamos como con ocho jugadores. Fue el alemán. Después me lo topaba en Alemania y me sacaba siempre una amarilla“, comentó Vidal. En realidad Chile terminó con nueve jugadores, ya que además de Medel, en el 76 también vio la roja Dagoberto Currimilla.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego del Mundial Sub 20, Arturo Vidal pasó a jugar en el Bayer Leverkusen de Alemania. Ahí, se encontraba muy seguido a Wolfgang Stark. “Ya te tenía de hijo, ¿no?”, le consultó el Kun. “Sí, me veía y me sacaba amarilla…”, cerró entre risas el King.