Hay que decirlo, fue una conversación incómoda que tuvo como anfitrión a Sergio Agüero y como breve invitado, a Arturo Vidal. Fue en pleno partido válido por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Sí, el que Flamengo le ganó a Racing Club en el mítico estadio Maracaná.

Pues bien, el Kun Agüero suele hacer reacciones en vivo para ESPN durante los encuentros más importantes. Y en este, que tuvo al Fla como ganador por un autogol de Marcos Rojo en los minutos finales, el otrora delantero de la selección de Argentina tuvo un invitado estelar chileno.

Vidal, quien tuvo un paso por el Mengao, conversó con el ariete trasandino que se retiró del fútbol por problemas cardíacos. La charla incluyó el recuerdo de aquella victoria de la Albiceleste por 3-0 en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. El Kun habló del gol de Ángel di María que abrió la cuenta.

Arturo Vidal en acción ante Argentina por la semifinal del Mundial Sub 20. (Photosport).

Y el King, de la expulsión temprana de Gary Medel. Pero también hubo tiempo para que el centrocampista bicampeón de América con la selección chilena contara de sus planes posteriores al retiro. Vidal tiene claro que con 37 años, eso ocurrirá más pronto que tarde.

También hubo espacio para algunas preguntas y Agüero le consultó al King por su futuro. “Tengo clarísimo que quiero ser entrenador, hice el curso”, aseguró Vidal muy convencido de que en la dirección técnica estará su siguiente paso dentro del fútbol profesional.

Arturo Vidal le da pistas al Kun Agüero de su sueño como DT

Esta charla de Arturo Vidal y Sergio Agüero fue un duelo que varias veces se dio en la cancha. Además de contarle al Kun que quiere ser DT, el otrora mediocampista de la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania debe dar otro paso antes.

Alguno de los enfrentamientos de Vidal y Agüero en los partidos de Chile vs Argentina. (Alexandre Schneider/Getty Images).

“Todavía no sé cuándo me voy a retirar. Aún me duele hasta el segundo día la musculatura. Cuando me duela hasta el tercero, chao…”, dijo Arturo Vidal en tono humorístico. Aunque hay un viejo y conocido refrán que reza “entre broma y broma, la verdad se asoma”. El tiempo dirá.

Por el momento, el King recién regresó de Río de Janeiro y se sumó a las prácticas albas de la mano de Fernando Ortiz, quien les concedió dos días libres a sus jugadores luego de la derrota por la mínima ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El siguiente escollo del Cacique en la Liga de Primera será Deportes Limache en el Estadio Nacional. Sí, leyó bien el reducto.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, por ahora fuera de todos los certámenes internacionales.

