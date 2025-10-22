Colo Colo volvió este miércoles a los entrenamientos tras una polémica medida de Fernando Ortiz. El DT albo decidió darle dos días libres al plantel tras la caída por 1-0 ante Coquimbo Unido, algo que no gustó para nada en la fanaticada alba.

Y es que esta pésima temporada no está como para dar días extras de descanso a un plantel que no ha hecho el mérito. ¿Lo peor? Que uno de los más cuestionados usó eso días libres para un viaje relámpago a Brasil.

Hablamos de Arturo Vidal, quien en redes sociales publicó como se pegó una escapadita a Río de Janeiro junto a su pareja, Sonia Isaza. Ahí, compartió incluso con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, uno de los amigos que hizo en su paso por el Flamengo.

ver también El fuerte tirón de orejas para Arturo Vidal por su viaje a Brasil: “Los días libre son para…”

El viaje de Vidal que pilló de sorpresa a Colo Colo

Pese a que los días libres fueron otorgados por Fernando Ortiz, nadie en el Cacique sabía del viaje de Vidal a Brasil. Hablamos de unas cinco horas de vuelo para llegar a Río, cosa no menor pensando en el descanso de un jugador.

Desde el interior de Blanco y Negro aseguraron a La Tercera que “los descansos son facultad del cuerpo técnico”. Además, desde la concesionaria se reconocieron atados de manos al afirmar que “es muy complejo regular lo que hacen los jugadores en su tiempo libre”.

Arturo Vidal es protagonista de una nueva polémica en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Vidal ya hizo polémica hace unos días al ser anunciado como uno de los capitanes de Chile en el Mundial de la Kings League. Este se jugará a comienzos de 2026, justamente, en Brasil.

“Mi participación va a ser desde acá, nunca mi intención es a ir allá. Si tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, iré a Brasil (…) Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento. Colo Colo es lo más importante”, tuvo que decir Vidal ante los primeros cuestionamientos.

Los números de Arturo Vidal en este 2025

En esta temporada el King ha jugado con Colo Colo un total de 24 partidos, siendo 16 por la Liga de Primera, cinco en Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma tres goles y una asistencia en 1649 minutos de acción.

Publicidad

Publicidad

ver también Apoyó a Marruecos en la final del Mundial Sub-20 y los argentinos se vengaron en vivo: pillan a Arturo Vidal en Río de Janeiro

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Deportes Limache el lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.