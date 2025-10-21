Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Debate

Giorgian de Arrascaeta elige a Arturo Vidal como el futbolista “más grande de Chile”

Arturo Vidal se juntó con su amigo uruguayo De Arrascaeta, quien aseguró que el King es el número 1 en la historia de Chile.

Por Felipe Escobillana

Arturo Vidal es elegido por De Arrascaeta como el mejor chileno
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTArturo Vidal es elegido por De Arrascaeta como el mejor chileno

La carrera de Arturo Vidal ha sido extraordinaria. Participó en dos Mundiales, ganó dos Copa América con la selección chilena y suma 27 títulos, gracias a jugar en potencias como Juventus, Bayern Munich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros.

Al retornar a Sudamérica fichó en el Flamengo, elenco donde fue campeón de Copa Libertadores. Y ahora que está en Río de Janeiro por un par de días aprovechando que Colo Colo recién regresa el miércoles a entrenar, se juntó con un viejo amigo.

Se trata del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se prepara para jugar ante Racing este miércoles en el Maracaná, por la ida de las semis de Copa Libertadores.

El mensaje de Arrascaeta a Vidal

Ambos se encontraron y publicaron una foto, en la que el volante charrúa le dio un rótulo que seguramente traerá mucha discusión en nuestro país: el del mejor futbolista chileno.

“Lindo poder encontrarte de nuevo amigo”, señaló en primera instancia el uruguayo para luego agregar “el más grande de Chile”, dejando de lado a muchos otros futbolistas.

El posteo de Vidal con De Arrascaeta

El posteo de Vidal con De Arrascaeta

Publicidad

Lo cierto es que existe un debate sobre si Vidal o Elías Figueroa es el jugador más grande en la historia de Chile. Otros, incluso, postulan a Marcelo Salas o a Iván Zamorano.

El lamento del albo Marcelo Vega por el inminente título de Coquimbo Unido: “A mí me gusta más como juega U de Chile”

ver también

El lamento del albo Marcelo Vega por el inminente título de Coquimbo Unido: “A mí me gusta más como juega U de Chile”

Lo cierto es que el King sí fue muy destacado en el Siglo XXI, donde Claudio Bravo y Alexis Sánchez pueden discutirle el trono de mejor jugador chileno.

Lee también
Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección
Redsport

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección

Caamaño acusa a Álvarez de blufear en la U previo a Lanús
U de Chile

Caamaño acusa a Álvarez de blufear en la U previo a Lanús

Claudio Bravo prende las redes con mensaje político: "Tendrá las pelotas..."
Chile

Claudio Bravo prende las redes con mensaje político: "Tendrá las pelotas..."

¡Sufren los hinchas! CHV da importante golpe a la Copa Libertadores
Copa Libertadores

¡Sufren los hinchas! CHV da importante golpe a la Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo