La carrera de Arturo Vidal ha sido extraordinaria. Participó en dos Mundiales, ganó dos Copa América con la selección chilena y suma 27 títulos, gracias a jugar en potencias como Juventus, Bayern Munich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros.

Al retornar a Sudamérica fichó en el Flamengo, elenco donde fue campeón de Copa Libertadores. Y ahora que está en Río de Janeiro por un par de días aprovechando que Colo Colo recién regresa el miércoles a entrenar, se juntó con un viejo amigo.

Se trata del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se prepara para jugar ante Racing este miércoles en el Maracaná, por la ida de las semis de Copa Libertadores.

El mensaje de Arrascaeta a Vidal

Ambos se encontraron y publicaron una foto, en la que el volante charrúa le dio un rótulo que seguramente traerá mucha discusión en nuestro país: el del mejor futbolista chileno.

“Lindo poder encontrarte de nuevo amigo”, señaló en primera instancia el uruguayo para luego agregar “el más grande de Chile”, dejando de lado a muchos otros futbolistas.

El posteo de Vidal con De Arrascaeta

Lo cierto es que existe un debate sobre si Vidal o Elías Figueroa es el jugador más grande en la historia de Chile. Otros, incluso, postulan a Marcelo Salas o a Iván Zamorano.

Lo cierto es que el King sí fue muy destacado en el Siglo XXI, donde Claudio Bravo y Alexis Sánchez pueden discutirle el trono de mejor jugador chileno.