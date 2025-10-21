Es tendencia:
Colo Colo

El fuerte tirón de orejas para Arturo Vidal por su viaje a Brasil: “Los días libre son para…”

El King partió junto a su pareja a disfrutar de unos días en Brasil, algo que le llevó la crítica por el momento que vive Colo Colo.

Por Cristián Fajardo C.

Arturo Vidal aprovechó los dos días libre en Colo Colo.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTArturo Vidal aprovechó los dos días libre en Colo Colo.

Luego de la dolorosa derrota de Colo Colo por 1-0 ante Coquimbo Unido, el técnico Fernando Ortiz decidió dar días libres al plante albo, lo que fue aprovechado de inmediato por varias de sus figuras.

Arturo Vidal tomó vuelo y se dirigió hasta Río de Janeiro en Brasil, donde en compañía de su pareja, Sonia Isaza, han mostrado historias de lo que viven en el país de la samba.

Algo que no gustó mucho en los hinchas del Cacique, que sacan cuentas que se están quedando fuera de los puestos por un cupo a un torneo internacional, lo que elevó las críticas al King.

Uno de ellos fue Marcelo Vega, el ex jugador de Colo Colo, quien pone en tela de juicio este viaje de Vidal, donde le saca en cara que estos días son para descansar y no para ir de vacaciones.

Vidal muestra fotos caminando por Brasil.

¿Qué le dijo el Toby Vega a Arturo Vidal?

Fue en el programa “A Veces Hablamos de Fútbol” de Picado TV, donde Marcelo Vega golpeó la mesa por el viaje de Arturo Vidal a Brasil, donde le dejó en claro que, por todo lo que vive Colo Colo, no era el momento.

“A mí me gustaría que estuviera más enfocado en el mal momento de Colo Colo. Se le necesita, se necesita que suba el nivel y necesitan ganar partidos“, destacó.

En esa línea, le dejó en claro que por decisiones como la que tomó Fernando Ortiz, “los dos días libres son para descansar”, algo que no está haciendo efectivamente.

Aunque lo más preocupante tiene que ver con cuidar el físico, donde los viajes pasan la cuenta, por lo que enciende una alarma con el volante de los albos: “¿Y si le pasa algo?”.

