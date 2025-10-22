Arturo Vidal es un jugador que siempre despierta fuertes sentimientos, para bien o para mal. Esta vez, Bernardo Cerezo contó un lindo gesto que tuvo el King con Ñublense.

Vidal no ha tenido una buena temporada en Colo Colo. En el año del centenario, los Albos han estado muy lejos de las expectativas y cerrarán la campaña sin títulos. Incluso, el oriundo de San Joaquín ha puesto en duda su continuidad en el club.

El lindo regalo de Arturo Vidal

Muchas veces Arturo Vidal es acusado de ser un jugador soberbio por sus declaraciones o actitud desafiante dentro de la cancha. Sin embargo, Bernardo Cerezo tiene una opinión totalmente distinta del bicampeón de América.

El formado en Universidad de Chile milita desde hace algunas temporadas en Ñublense, donde ha sido protagonista de campañas históricas con los de Chillán. De hecho, disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2023, donde tuvieron que medirse ante el Flamengo de Vidal.

Primero jugaron en Brasil, donde todo el plantel de los Diablos Rojos quería la camiseta del King. Es por esto que el “23” decidió tener un lindo gesto con los jugadores de la “Longaniza Mecánica”.

“Él nos dijo allá, porque varios se la querían cambiar. El King es el King, es ídolo es todo. Él nos dijo ‘mejor les voy a mandar cuando juguemos allá, les voy a llevar una a cada uno para que se lleven de recuerdo’. Habla muy bien de él”, explicó Bernardo Cerezo a las redes sociales de Ñublense.

“Después llegó una caja al camarín con todas sus camisetas de Flamengo. Una para cada uno para los que estaban en el partido ese día. Eso es lo que tiene Arturo, cosas que la gente no ve. Es así, humilde, buena onda y todo“, cerró el futbolista de 30 años.