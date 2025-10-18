Lo hizo de nuevo. Según algunos fanáticos del fútbol, esta es la enésima vez que Arturo Vidal puede ser catalogado de pájaro de mal agüero. O de mufa, como está de moda decir.

Para algunos, es una tontería hablar de este tipo de cosas. Pero, lo cierto, es que Arturo Vidal se lo tiene ganado, porque son tantas las veces que ha emitido un juicio y ha terminado ocurriendo completamente lo contrario, que ya parece un hecho científico.

En esta ocasión, la “mala suerte” de Arturo Vidal se dirigió no directamente contra su equipo, pero sí contra sus colores. El King alentó a las albas en la Copa Libertadores Femenina y, a partir de allí, todo se derrumbó.

ver también ¡Que ahora no mufe a las albas! El historial de profecías erradas de Arturo Vidal

Otra más de Arturo Vidal

Sucedió el lunes 13 de octubre (menos mal que no el martes). Arturo Vidal se hizo eco de la clasificación de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina, cuando las albas vencieron por la mínima a Olimpia de Paraguay en los cuartos de final. “Máquinas”, puso el King en sus redes sociales.

¿Y qué pasó? Bueno, Colo Colo cayó desde la tanda de penales ante Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Y, para más remate, este sábado cayó en el duelo por el tercer lugar, ante Ferroviaria y terminó con una racha de… ¡37 partidos seguidos sin perder!

Hilando más fino, la publicación de Arturo Vidal incluyó una foto de Mary Valencia, figura de Colo Colo Femenino, que hasta ese entonces había hecho todos los goles en la competencia. Pero, en la definición a penales ante el Cali, la jugadora nacida en Colombia fue la única en desperdiciar su tiro.

Publicidad

Publicidad

¿En qué otras ocasiones Arturo Vidal ha sido considerado “mufa”?

“¡Descansen hijos míos! ¡Papá tiene q trabajar y llevar a Chile al Mundial!”, dijo el King en la previa del duelo definitorio para la Selección Chilena, rumbo a Qatar 2022. Todos sabemos lo que pasó.

Otro episodio archiconocido sucedió en los cuartos de final de la Champions League 2019, cuando Arturo Vidal le bajó el perfil a la liga alemana, en la previa del duelo entre el Münich y el Barcelona. “Mañana el Bayern juega contra el mejor equipo del mundo, no contra uno de la Bundesliga”, señaló y los culés cayeron por 8-2.

Publicidad

Publicidad