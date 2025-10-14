Nadie ha quedado indiferente a la campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina. Las albas se instalaron en semifinales, donde enfrentarán a Deportivo Cali.

Da para ilusionarse. Las albas ya han logrado 36 victorias al hilo y más de un año en el que ni siquiera han sumado un empate. Además, en medio de un Centenario que, en la rama masculina, ha dejado más desazones y disgustos que glorias.

El propio Arturo Vidal se encargó de tirarle la buena onda a las dirigidas por Tatiele Silveira. En una historia de Instagram, el King puso “máquinas”, con la foto de Mary Valencia, tras el triunfo por la mínima ante Olimpia de Paraguay.

Una seguidilla de mufas de Arturo Vidal

Lo que preocupa es extrafutbolístico. Arturo Vidal es uno de los jugadores más reconocidos por hablar más de la cuenta y generar una especie de mala onda alrededor de sus certitudes. Es lo que, en idioma futbolero, se conoce como “mufa”.

Para recordar, hay varias. La más conocida es aquel tweet en el que vociferó que iba a clasificar a Rusia 2018. “¡Descansen hijos míos! ¡Papá tiene q trabajar y llevar a Chile al Mundial!“, escribió por aquel entonces. La historia de la eliminación de La Roja es archiconocida.

No sólo en Chile ha hecho declaraciones que han terminado por envejecer mal. También lo hizo en su etapa en España, en la previa del cruce ante el Munich. “Mañana el Bayern juega contra el mejor equipo del mundo, no contra uno de la Bundesliga“, se floreó. Finalmente, el Barcelona fue humillado por 8-2.

Finalmente, hay una de sus profecías no cumplidas esbozadas este mismo 2025. Fue a mitad de año, en medio de la hecatombe alba en Copa Libertadores. Arturo Vidal aseguró que el equipo retomaría para ganar la Liga de Primera. “Quédense tranquilos, que ya va a empezar la máquina“, comentó. Aún no empieza.

Arturo Vidal suele hablar mucho | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?

Las dirigidas por Tatiele Silveira se enfrentarán a Deportivo Cali este miércoles 15 de octubre a las 16.00 horas de nuestro país. Las ganadoras pasarán a la final, donde enfrentarán a las vencedoras del duelo entre Corinthians y Ferroviaria.

