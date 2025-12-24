Todos los años la fecha de fichajes es un suplicio para los hinchas de Colo Colo, debido a la lentitud con la que opera Blanco y Negro. De cara a 2026 el problema para el Cacique será mayor.

Las arcas de la concesionaria que administra al cuadro albo están casi vacías, es por ello que los directivos tienen que recurrir al ingenio para encontrar refuerzos.

Por ahora, la única cara nueva que llegó al Monumental es el lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien arribó en calidad de libre desde Independiente del Valle.

Bruno Cabrera se aleja definitivamente de Colo Colo

El puesto que quiere reforzar con urgencia Colo Colo es el de defensa central y el nombre que solicitó el entrenador Fernando Ortiz es el de Bruno Cabrera, quien está descartado en Macul.

El reportero Cristian Alvarado dijo en el programa De Puntete que el negocio con el central de Coquimbo “está totalmente caído”, debido a que los Piratas piden cerca de 650 mil dólares por su carta.

La única forma en que se pueda reactivar la llegada de Cabrera a Colo Colo es vía Cristián Zavala, cuyo pase pertenece a los albos y negocia su continuidad en el campeón.

Por ahora, las opciones concretas para cubrir la plaza de defensor central en el Cacique son las de Joaquín Sosa, Nicolás Díaz y Santiago Quirós, en ese orden.

