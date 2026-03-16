Universidad de Chile regresó al triunfo y uno de los más felices era Lucas Romero. El volante regresó a la titularidad, aunque luego del encuentro recibió una dura noticia.

El Romántico Viajero había vivido una semana muy compleja luego de la salida de Francisco Meneghini. Jhon Valladares debió asumir como técnico interino, quien logró que el Bulla volviera a la victoria gracias al 1-0 sobre Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El golpe que recibe Lucas Romero

Una de las novedades que tuvo el triunfo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, fue la inclusión de Lucas Romero. El paraguayo no había tenido mucha continuidad con Francisco Meneghini al mando y ante las bajas de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, tuvo su oportunidad.

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El guaraní fue una de las buenas figuras en la victoria ante los Piratas, jugando los 90 minutos e incluso, metiéndose entre los centrales en los minutos finales. Ante esto, más dudas surgieron ante el poco protagonismo que le dio Meneghini mientras estuvo en la banca.

Lo triste para Romero, es que luego del choque recibió una dura noticia. Gustavo Alfaro dio una nueva nómina para la selección de Paraguay, donde no incluyó al jugador de Universidad de Chile. Esto complica enormemente sus opciones de ir a la Copa del Mundo de 2026.

Lucas Romero había terminado el 2025 siendo llamado a la Albirroja, incluso debutando en un amistoso ante México. Su decisión de salir de Recoleta de su país y pasar al Bulla fue para tener mayor vitrina para ir a la cita planetaria, pero los pocos minutos que le dio Paqui le terminaron pasando factura.

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Ahora con Valladares y quien vaya a llegar de manera definitiva, Lucas Romero intentará mantenerse en el equipo titular y así poder luchar por un pasaje a la siguiente Copa del Mundo con Paraguay. Es el año más importante de su carrera.