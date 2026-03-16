La U de Chile está en búsqueda del reemplazante de Francisco Meneghini y nombres tiene varios en carpeta. Sin embargo, hay uno que han estado siguiendo incluso antes que a Paqui y que, según revelaron, ahora tienen plata para ir a buscar: Renato Paiva.

El entrenador portugués de 55 años era una de las cartas que manejaban en el elenco estudiantil para tomar el puesto de Gustavo Álvarez. Sin embargo, la dirigencia se inclinó de manera unánime por Paqui, principalmente por su conocimiento del fútbol chileno y porque era mucho más barato.

Pero ahora, después de un irregular inicio de temporada y obligados a levantar si quieren llegar bien a su centenario, en el Bulla entendieron que deben romper el chanchito. Es por ello que este lunes se conoció que hay caja para sentarse a negociar por el gran bombazo que tiene en mente el club.

La U tiene caja para ir a buscar a Renato Paiva

Si bien se intentó hace algunos meses, todo indica que ahora la U sí puede soñar con la llegada de Renato Paiva. El Romántico Viajero sacó a Francisco Meneghini de la banca y ahora piensa en un nombre importante para asumir el proyecto de cara al centenario en 2027.

Renato Paiva no llegó a la U por plata, pero ahora hay caja para ir a buscarlo. Foto: Photosport.

Renato Paiva era el nombre que más gustaba a finales del 2025 para reemplazar a Gustavo Álvarez, pero su sueldo lo terminó alejando. Ahora, con la necesidad de resultados inmediatos, en el elenco estudiantil se meterán la mano al bolsillo para convencerlo.

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Este lunes en Puntapié Inicial de Radio Agricultura el periodista Cristián Caamaño soltó la bomba. Ante la consulta de si lo pueden ir a buscar, no dudó un segundo: “Sí, todo lo que se ahorró con Paqui… si Paiva estaba realmente convencido de la U, a él le iban a pagar 1.2 millones de dólares como sueldo base”.

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Es ese monto el que ahora en la U están dispuestos a darle a Renato Paiva para que tome el fierro caliente que dejó Francisco Meneghini. “Está en condiciones de pagar“, enfatizó el reportero.

Eso sí, habrá que ver si es que termina dentro de los elegidos de la dirigencia en esta pasada. Con el fracaso en las negociaciones a finales del 2025, las cosas pudieron no quedar muy bien, aunque no es más que especulación.

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Renato Paiva comienza a tomar fuerza para llegar a la banca de la U para lo que resta de temporada. El Romántico Viajero quiere hacer un último esfuerzo por su obsesión en el mercado de técnicos y ruega para que, ahora sí, pueda llegar a acuerdo.

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En resumen, la U…

El regreso de la gran obsesión: La dirigencia de la U ha reactivado el interés por el portugués Renato Paiva para reemplazar a Francisco Meneghini. El técnico luso era la opción número uno tras la salida de Gustavo Álvarez, pero en aquel momento se descartó por su alto costo, optando por la alternativa más económica de “Paqui”.

La dirigencia de la U ha reactivado el interés por el portugués para reemplazar a Francisco Meneghini. El técnico luso era la opción número uno tras la salida de Gustavo Álvarez, pero en aquel momento se descartó por su alto costo, optando por la alternativa más económica de “Paqui”. Presupuesto para un sueldo millonario: Según reveló el periodista Cristián Caamaño, el club ahora sí cuenta con la “caja” necesaria para negociar. Gracias al ahorro que significó el contrato de Meneghini, la U estaría dispuesta a ofrecer un sueldo base de 1.2 millones de dólares para convencer al estratega de 55 años.

Según reveló el periodista Cristián Caamaño, el club ahora sí cuenta con la “caja” necesaria para negociar. Gracias al ahorro que significó el contrato de Meneghini, la U estaría dispuesta a ofrecer un sueldo base de para convencer al estratega de 55 años. Proyecto rumbo al Centenario: La urgencia por fichar a un técnico de jerarquía internacional como Paiva responde a la necesidad de estabilizar el equipo de cara al centenario en 2027. En el CDA entienden que deben “romper el chanchito” ahora para obtener resultados inmediatos y no arriesgar el prestigio del club en una fecha tan significativa.

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