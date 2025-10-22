La nueva polémica que desata cambio de horario en partido de Colo Colo

Colo Colo quiere dar vuelta la página tras la caída ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El Cacique sigue a los tumbos y ahora sigue lejos de puestos de copas internacionales. Lo que mantiene las aguas agitadas en el Estadio Monumental.

Para peor, por los conciertos agendados en el recinto de Pedreros, no se podrá utilizar la cancha para la fecha que se avecina ante Deportes Limache. Por lo mismo, se decidió arrendar el Estadio Nacional para jugar contra el “Tómate Mecánico” el próximo lunes 27 de octubre.

ver también Ex compañero de Claudio Aquino en Vélez sorprende a todo Colo Colo y revela el futuro: “Ese puesto…”

Hasta ahí, todo claro. Sin embargo, en las últimas horas se decidió cambiar el horario y pasó de las 20:00 horas a las 18:00 horas del lunes. Pero esto desató una nueva confusión entre lo publicado por el Cacique y la ANFP.

Es que en la página oficial del campeonato nacional, todavía se mantiene el horario que se había indicado en un principio. Pese a ello, en las cuentas oficiales de Colo Colo ya se informó sobre la venta de entradas para el duelo en el Nacional.

Colo Colo vs Limache: En la página del campeonato nacional aún aparece con el horario de las 20:00 horas

En dicha publicación se confirmó que el horario finalmente será a las 18:00 horas. Además se detalló que habrán nuevas ubicaciones para los abonados. De está forma Arica será ubicado en Galería Norte Central, Lautaro y Galvarino en Galería Norte Oriente, Tucapel y Caupolicán en Galería Norte Poniente.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mientras que Cordillera estará en Andes, Océano en la Tribuna Lateral Norte, Rapa Nui en el sector de Fuera Marquesina y Butaca Premium en Bajo Marquesina.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo?

A Colo Colo le quedan seis partidos por disputar en este 2025. En la recta final de la Liga de Primera deberá medirse ante Limache, Ñublense, Unión Española, La Calera, Cobresal y ante Audax Italiano. Cabe consignar que de no ocurrir ningún inconveniente último será en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad