La rebelde lesión de Javier Correa desata nuevo dolor de cabeza en Colo Colo

Colo Colo dejó atrás los dos días de descanso tras la derrota ante Coquimbo Unido. El plantel albo renovó las energías luego de la caída ante el puntero de la Liga de Primera y ahora empieza a preparar el encuentro frente a Deportes Limache, quien ya se transformó en su bestia negra en Copa Chile y en la primera rueda del torneo.

Es que el “Tómate Mecánico” hizo de las suyas y hasta goleó al Cacique. Por lo que los albos ahora buscarán su revancha y además acercarse a los puestos de copas internacionales.

Sin embargo, Fernando Ortiz debe enfrentar un importante dilema en el ataque. Esto debido a que Javier Correa sufre por su rebelde lesión y es duda para el duelo del próximo lunes.

¿Qué pasó con Javier Correa?

Javier Correa ahora suma una nueva lesión y le ha impedido sumar minutos en este retorno de la Liga de Primera tras la pausa por el Mundial Sub 20. Así lo indicó el periodista Cristian Alvarado de Radio Cooperativa que adelantó que pese al tratamiento, aún no logra sumarse a los trabajos con el plantel estelar.

Ortiz sufre nuevamente con las lesiones de Javier Correa

“Javier Correa continúa en duda para jugar con Limache. El delantero de Colo Colo comenzó la semana con trabajo diferenciado y no participó de la práctica de fútbol reducido”, informó en su cuenta de X sobre el delantero que recibe 70 millones al mes. El tema además es que la molestia ahora es en el gemelo. Lo que se ha extendido en el tiempo y ya lo sacó del partido ante Coquimbo.

Así las cosas, esta rebelde lesión podría sacarlo ante Limache por lo que nuevamente Ortiz deberá buscar alternativas entre Marcos Bolados y Salomón Rodríguez. Cabe consignar que Colo Colo vuelve a jugar el lunes 27 de octubre cuando reciba a Limache en el Estadio Nacional.