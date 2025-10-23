Colo Colo se enfoca en la recta final de la Liga de Primera y la misión de terminar el año entre los clasificados a copas internacionales. Un desafío clave será contra Deportes Limache, equipo que hizo sufrir al Cacique en la primera rueda, este lunes 27 de octubre en el Nacional.

Hoy, los albos están en el octavo lugar de la tabla de posiciones del fútbol chileno con 34 puntos. El equipo a superar es Cobresal, por ahora el último clasificado en el séptimo lugar y con 38 unidades. Ya no pueden equivocarse.

Es por eso que Fernando Ortiz analiza muy bien la situación de Javier Correa. La ausencia del centrodelantero pesó y bastante contra Coquimbo Unido, y se pensó lo peor cuando, en la vuelta de los entrenamientos esta semana, no entrenó con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, hay novedades. El periodista Cristián Alvarado de Radio ADN confirmó que, este jueves, Javier Correa trabajó con normalidad e incluso participó en la práctica de fútbol reducido del Cacique, lo que le daría la posibilidad de jugar contra Deportes Limache.

Javier Correa podría jugar contra Limache | Photosport

ver también Comienza la venta de entradas para ver Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera

La situación de Javier Correa en Colo Colo

La situación de Javier Correa se complicó en el regreso de la competencia de Colo Colo. Parecía que el centrodelantero había superado el desgarro que lo sacó de la Supercopa, pero en la previa del duelo contra Coquimbo Unido, Fernando Ortiz dio la peor noticia.

Publicidad

Publicidad

“Javier Correa tuvo muy buenos entrenamientos hasta el miércoles, donde se resintió de nuevo en una zona muscular“, mencionó. Lo esperaron hasta el último minuto, pero terminó siendo descartado. Ahora, hay una posibilidad de que regrese a las canchas contra el rudo Tomate Mécanico.