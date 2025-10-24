Nicolás Jarry (114°) ha tenido una temporada muy opaca y no tendrá tiempo de poder revertirla en el circuito ATP. Esto porque a través de sus redes sociales aseguró que pone punto final a este 2025.
Esto debido a una lesión en su codo derecho que ha venido arrastrando en el último tiempo, lo que llevó a que tomara esta determinación.
“Después de un par de revisiones, con mi equipo encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho que me viene molestando”, manifestó en primera instancia.
Agregó Jarry que no será rápido que esto pueda sanar. “Para recuperar son 4 a 6 semanas”, por lo que prefiere cerrar este años. “Así es que le pondremos fin al 2025, para hacer buena pretemporada pensando en el 2026”.
Nico Jarry empieza a pensar en el 2026
“Está lejos de la forma en que me hubiese gustado terminar mi temporada, perotodo pasa por algo. ;e queda recuperar y me ayudará este tiempo en otros aspectos de mi vida”, contó quien acaba de ser padre por tercera vez.
De todas maneras, asegura que a sus 30 años se siente pleno en su carrera. “Sigo con energías para estar donde estuve en un minuto y agradezco a todos por los saludos”, detalló el Nico.
Como gran resultado de esta temporada, tuvo los octavos de final de Wimbledon, instancia en la que perdió ante el británico Cameron Norrie en cinco sets.
Ahora Jarry deberá enfocarse en comenzar bien el año y entrar, desde la qualy, al Abierto de Australia, que será el gran desafío para comenzar el 2026.