Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

¡GRATIS! El partido de la Selección Chilena que va por TV abierta HOY viernes 24 de octubre

La Roja se enfrenta este viernes a la selección venezolana, en el marco de la Liga de Naciones Femenina.

Por Franccesca Arnechino

Selección Chilena Femenina.
© La Roja vía Instagram.Selección Chilena Femenina.

Hoy comienza la Liga de Naciones, el nuevo torneo del fútbol femenino camino hacia el Mundial de Brasil 2027 y la Roja será una de las selecciones participantes en esta renovada instancia, enfrentando a Venezuela en el estreno de la competencia.

La Selección Chilena regresará al país para disputar su primer partido en casa el 28 de octubre, cuando reciba a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Encuentros serán claves para comenzar con el pie derecho el camino rumbo a la próxima cita mundialista.

¿Qué partido de La Roja transmite CHV HOY 24 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Chile vs. Venezuela este viernes 24 de octubre desde las 18:00 horas, por la final de la cita planetaria.

El duelo de la Roja ante la vinotinto, será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Adicionalmente, Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.

El partido de la Selección Chilena femenina que se transmitirá GRATIS por Youtube para todo el mundo

ver también

El partido de la Selección Chilena femenina que se transmitirá GRATIS por Youtube para todo el mundo

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Publicidad
Lee también
El partido de La Roja que se transmitirá por Youtube para todo el mundo
Selección Chilena

El partido de La Roja que se transmitirá por Youtube para todo el mundo

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela en la Liga de Naciones Femenina?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela en la Liga de Naciones Femenina?

Representante de Endler contó el hecho que la hizo volver a Chile
Femenino

Representante de Endler contó el hecho que la hizo volver a Chile

"Le quiero pegar": la confesión de histórico de la U por Soteldo
U de Chile

"Le quiero pegar": la confesión de histórico de la U por Soteldo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo