Hoy comienza la Liga de Naciones, el nuevo torneo del fútbol femenino camino hacia el Mundial de Brasil 2027 y la Roja será una de las selecciones participantes en esta renovada instancia, enfrentando a Venezuela en el estreno de la competencia.

La Selección Chilena regresará al país para disputar su primer partido en casa el 28 de octubre, cuando reciba a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Encuentros serán claves para comenzar con el pie derecho el camino rumbo a la próxima cita mundialista.

¿Qué partido de La Roja transmite CHV HOY 24 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Chile vs. Venezuela este viernes 24 de octubre desde las 18:00 horas , por la final de la cita planetaria.

El duelo de la Roja ante la vinotinto, será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Adicionalmente, Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

