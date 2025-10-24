Comienza la Liga de las Naciones, la competencia de fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.
Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs. Venezuela? Transmisión mundial
Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.
Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.
Recuerda que también, los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Chilevisión en YouTube o la app MiCHV.
CHV – Cable
- VTR: 21(Santiago)/711
- DirecTV: 151/1151
- Movistar: 121/811
- Claro: 55/555
- Zapping: 21
- TuVes HD: 57
- Entel: 66
- Mundo: 15/515
- GTD/Telsur: 21/27
ver también
¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Venezuela por la Liga de Naciones Femenina
Nómina de La Roja partido Chile vs. Venezuela por Liga de Naciones Femenina
- Christiane Endler (Olympique de Lyon)
- Antonia Canales (Levante Badalona)
- Ryann Torrero (Colo Colo)
- Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)
- Catalina Figueroa (Fundación Albacete)
- Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
- Anaís Cifuentes (Colo Colo)
- Mariana Morales (Universidad de Chile)
- Fernanda Pinilla (Club León)
- Camila Sáez (Bristol City)
- Rosario Balmaceda (Colo Colo)
- Karen Fuentes (Universidad de Chile)
- Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)
- Gisela Pino (Universitario de Perú)
- Anaís Álvarez (Colo Colo)
- Yastin Jiménez (Colo Colo)
- Yanara Aedo (Colo Colo)
- Javiera Grez (Colo Colo)
- Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
- María José Urrutia (Colo Colo)
- Nicole Cárter (Colo Colo)
- Sonya Kefee (Granada)
- Mary Valencia (Colo Colo)
- Pamela Cabezas López (Universidad Católica)