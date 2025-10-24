Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

El partido de la Selección Chilena femenina que se transmitirá GRATIS por Youtube para todo el mundo

La Roja debuta en el torneo internacional y podrás verlo aquí de manera online.

Por Franccesca Arnechino

El partido de La Roja que se transmitirá por Youtube para todo el mundo
© Produccion La RojaEl partido de La Roja que se transmitirá por Youtube para todo el mundo

Comienza la Liga de las Naciones, la competencia de fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.

Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs. Venezuela? Transmisión mundial

Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.

Recuerda que también, los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.clChilevisión en YouTube o la app MiCHV.

CHV – Cable

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27
Publicidad
¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Venezuela por la Liga de Naciones Femenina

ver también

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Venezuela por la Liga de Naciones Femenina

Nómina de La Roja partido Chile vs. Venezuela por Liga de Naciones Femenina

  • Christiane Endler (Olympique de Lyon)
  • Antonia Canales (Levante Badalona)
  • Ryann Torrero (Colo Colo)
  • Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)
  • Catalina Figueroa (Fundación Albacete)
  • Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
  • Anaís Cifuentes (Colo Colo)
  • Mariana Morales (Universidad de Chile)
  • Fernanda Pinilla (Club León)
  • Camila Sáez (Bristol City)
  • Rosario Balmaceda (Colo Colo)
  • Karen Fuentes (Universidad de Chile)
  • Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)
  • Gisela Pino (Universitario de Perú)
  • Anaís Álvarez (Colo Colo)
  • Yastin Jiménez (Colo Colo)
  • Yanara Aedo (Colo Colo)
  • Javiera Grez (Colo Colo)
  • Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
  • María José Urrutia (Colo Colo)
  • Nicole Cárter (Colo Colo)
  • Sonya Kefee (Granada)
  • Mary Valencia (Colo Colo)
  • Pamela Cabezas López (Universidad Católica)
Lee también
El partido de la Selección Chilena que va HOY por televisión abierta
Selección Chilena

El partido de la Selección Chilena que va HOY por televisión abierta

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela en la Liga de Naciones Femenina?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela en la Liga de Naciones Femenina?

Representante de Endler contó el hecho que la hizo volver a Chile
Femenino

Representante de Endler contó el hecho que la hizo volver a Chile

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario
Colo Colo

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo