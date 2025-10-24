Comienza la Liga de las Naciones, la competencia de fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.

Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs. Venezuela? Transmisión mundial

Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.

Recuerda que también, los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Chilevisión en YouTube o la app MiCHV.

CHV – Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Nómina de La Roja partido Chile vs. Venezuela por Liga de Naciones Femenina