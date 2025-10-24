Comienza la Liga de las Naciones, la competencia de fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.
Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.
¿Dónde ver a Chile vs. Venezuela EN VIVO por la Liga de Naciones? Horario
Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.
Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Chilevisión en YouTube o la app MiCHV.
CHV – Cable
- VTR: 21(Santiago)/711
- DirecTV: 151/1151
- Movistar: 121/811
- Claro: 55/555
- Zapping: 21
- TuVes HD: 57
- Entel: 66
- Mundo: 15/515
- GTD/Telsur: 21/27
Nómina de La Roja partido Chile vs. Venezuela por Liga de Naciones Femenina
- Christiane Endler (Olympique de Lyon)
- Antonia Canales (Levante Badalona)
- Ryann Torrero (Colo Colo)
- Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)
- Catalina Figueroa (Fundación Albacete)
- Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
- Anaís Cifuentes (Colo Colo)
- Mariana Morales (Universidad de Chile)
- Fernanda Pinilla (Club León)
- Camila Sáez (Bristol City)
- Rosario Balmaceda (Colo Colo)
- Karen Fuentes (Universidad de Chile)
- Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)
- Gisela Pino (Universitario de Perú)
- Anaís Álvarez (Colo Colo)
- Yastin Jiménez (Colo Colo)
- Yanara Aedo (Colo Colo)
- Javiera Grez (Colo Colo)
- Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
- María José Urrutia (Colo Colo)
- Nicole Cárter (Colo Colo)
- Sonya Kefee (Granada)
- Mary Valencia (Colo Colo)
- Pamela Cabezas López (Universidad Católica)