Comienza la Liga de las Naciones, la competencia de fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.

Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.

¿Dónde ver a Chile vs. Venezuela EN VIVO por la Liga de Naciones? Horario

Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Chilevisión en YouTube o la app MiCHV.

CHV – Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Nómina de La Roja partido Chile vs. Venezuela por Liga de Naciones Femenina

Christiane Endler (Olympique de Lyon)

Antonia Canales (Levante Badalona)

Ryann Torrero (Colo Colo)

Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)

Catalina Figueroa (Fundación Albacete)

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Mariana Morales (Universidad de Chile)

Fernanda Pinilla (Club León)

Camila Sáez (Bristol City)

Rosario Balmaceda (Colo Colo)

Karen Fuentes (Universidad de Chile)

Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)

Gisela Pino (Universitario de Perú)

Anaís Álvarez (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Javiera Grez (Colo Colo)

Vaitiare Pardo (Universidad Católica)

María José Urrutia (Colo Colo)

Nicole Cárter (Colo Colo)

Sonya Kefee (Granada)

Mary Valencia (Colo Colo)

Pamela Cabezas López (Universidad Católica)

