Arturo Vidal es uno de los jugadores que ha podido disputar la final de Copa Libertadores y la Champions League. Por esta razón, se animó a elegir qué torneo es más difícil.

El King si bien no pasa por su mejor presente en Colo Colo, cuenta con una importante y exitosa trayectoria que lo respaldan, siendo el jugador chileno más ganador de la historia con 27 títulos. Es palabra autorizada para comparar los dos torneos de clubes más importantes del mundo.

¿La Champions o Libertadores? Vidal opina

Arturo Vidal jugó por primera vez la Copa Libertadores en 2007, cuando con Colo Colo fueron eliminados en octavos de final por América de México. Después saltó a Europa, donde con Juventus, Bayern Múnich y Barcelona persiguió el sueño de ganar la Champions League.

ver también Arturo Vidal y Sergio Agüero llenan de elogios a Erick Pulgar: “El motor de Flamengo”

Cuando más cerca estuvo de ganar la “Orejona”, fue en el 2015. Con la Vecchia Signora llegó a la final, pero perdió ante Barcelona por 3-1. Con los bávaros y los culés disputó la semifinal, aunque sin lograr meterse nuevamente en la final y dar la vuelta olímpica.

En 2022, ya de vuelta en Sudamérica con la camiseta de Flamengo, Arturo Vidal logró conquistar la Copa Libertadores. Si bien no fue protagonista en esa campaña del Mengao, llegando en el tramo final y sin ser titular, pudo quedarse con la gloria eterna. Ahora en conversación con el Kun Agüero, eligió qué torneo es más difícil.

“Tú sabes que las canchas son complicadas. Te puede tocar altura, te puede tocar humedad, entonces siempre (Libertadores) tiene más dificultad que jugar una Champions“, indicó Vidal a Agüero.

Publicidad

Publicidad

“Pesa, pesa harto. Es diferente a la Champions, pero acá en Sudamérica pesa mucho la Libertadores. De verdad que los partidos son muy intensos”, cerró Arturo Vidal, dejando como más complejo el torneo que se juega en América.