“Puede jugar en Europa”: Pablo Solari elige al mejor jugador de Colo Colo

Pablo Solari habló largo y tendido del presente de Colo Colo. Desde Rusia, el Pibe incluso confesó que tiene entre sus planes volver en algún momento a vestir la camiseta del Popular.

“Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda mucho cariño”, confesó el formado en Talleres, pero que en el Cacique logró el despegue definitivo en su carrera.

Pero mientras tanto milita en el Spartak de Moscú, el delantero trasandino sigue cada partido del Cacique. Por lo mismo eligió al mejor jugador de Colo Colo en este 2025.

En la transmisión de Kick de “Cocoliso” reveló que Lucas Cepeda es el jugador que más proyección tiene y hasta con oportunidades de dar el salto al viejo continente. “Es muy bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo juega. Jugamos en una posición parecida. Saca mucha diferencia”, indicó en conversación con Felipe González, el hijo de Hugo González.

Si hasta puso como ejemplo el partido que hizo ante Universidad de Chile como muestra de su gran nivel. “Yo creo que él puede dar el salto a Europa tranquilamente, en el Superclásico la rompió”, sentenció.

¿Cuánto cuesta Lucas Cepeda?

En Colo Colo ya compraron el total de su carta por dos millones de dólares a Santiago Wanderers, por lo que el jugador pertenece al 100% al club. Ahora según Transfermakrt, Lucas Cepeda tiene un valor de 3,5 millones de euros.

Sin embargo, en ByN esperan que su venta hacia el extranjero sea en mínimo 7 millones dólares. Lo que podría concretarse a final de temporada. Clubes como River Plate y Bologna ya consultaron por el seleccionado nacional.