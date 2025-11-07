“Orgullo eterno”: El inédito título que suma Colo Colo en el año del Centenario

Colo Colo sigue en la lucha de poder cerrar de la mejor forma el año del Centenario. Ya sin opciones de lograr el título de la Liga de Primera, los dirigidos por Fernando Ortiz buscan meterse en una copa internacional y el objetivo es ganarlo todo de aquí a final de campeonato.

Pero mientras el equipo del “Tano” trata de encontrar su mejor versión y se mentaliza para el duelo clave de este sábado contra Unión Española, los albos sumaron un inédito título que hizo olvidar por unos minutos el ajetreado 2025.

Es que ahora la conquista fue fuera de la cancha y con uno de los productos que han marcado sensación en este año. Así lo informó Colo Colo en sus cuentas oficiales ya que el Pisco Eterno Centenario logró la Medalla Gran Oro en sus versiones Envejecido, Edición Limitada y Centenario Transparente.

Celebra Colo Colo: Pisco “Eterno” es elegido el mejor del 2025

El reconocimiento fue realizado en el Catador World Wine Awards 2025 y que fue celebrado por el Cacique como una estrella más. Por lo que Colo Colo sacó a relucir la entrega de su pisco Centenario y con tres títulos al hilo.

“Es el máximo reconocimiento que se puede recibir un producto en la industria. Es el máximo orgullo y hacerlo en el centenario de Colo Colo”, recalcó el Director de Pisco Eterno, Carlos Brunet.

“El pisco fue uno de los primeros productos que sacamos al mercado y que haya sido galardonado como el mejor pisco de Chile indica que vamos en el camino correcto”, complementó Samuel Pérez, gerente comercial de Colo Colo.

El registro de inmediato sumó miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Aunque las opiniones fueron divididas entre los hinchas. “Porfin algo bueno de este centenario, además de la campaña del plantel femenino”, “Alguna h… que ganemos en el Centenario” y “Habrá que tomarlo, salud por eso”, fueron parte de los mensajes que se dejaron ver en redes sociales.