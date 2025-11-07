Colo Colo se juega el todo o nada en estas últimas cuatro fechas de la Liga de Primera. A cinco puntos de Audax Italiano, el Cacique lucha por alcanzar la clasificación a Copa Sudamericana.

Y en la previa del vital partido ante Unión Española, en el panel del programa Pelota Parada salieron al paso y fue Gonzalo Jara quien le puso la lápida al ciclo de Fernando Ortiz. Apelando a lo futbolístico, el campeón de América fue categórico con los albos.

“Colo Colo está lejos de jugar muy bien, desde el funcionamiento, no es mágico eso. 45 minutos con Coquimbo y despues decae. La pelea era con Cobresal y ahora es con Audax, están lejos desde los puntos y lo futbolístico, eso es lo que más lo complica hoy”, lanzó Jarita.

¿Sigue Fernando Ortiz en Colo Colo?

Gonzalo Jara fue apocalíptico con Fernando Ortiz en Colo Colo, donde debe clasificar a Copa Sudamericana para soñar con seguir al mando en 2026. El panelista de TNT Sports defendió su postura con firmes argumentos.

Ortiz se juega la continuidad estas fechas /Photosport

“Si lo sostengo por su forma de jugar, no le va a alcanzar (a Ortiz), le van a faltar partidos para mejorar el funcionamiento”, profetizó el ex defensa, que también jugó en el Cacique.

Por eso, Jarita le puso tarea a los albos con miras al duro partido con una Unión Española que se juega el descenso. Ahí, aseguró que “hoy Colo Colo tiene que convivir con el resultado, no le sobra nada, ni 45 minutos”.

“Y ahora le toca Unión, que tiene buenos jugadores. Colo Colo necesita ganar, al hincha le da lo mismo si dan 100 pases antes del gol“, cerró, dejando en claro que la forma no importa, pero los tres puntos son vitales.