Javier Correa sigue en el ojo del huracán luego de una fuertes declaraciones tras la última victoria de Colo Colo. Ahora quién salió a barrer al delantero argentino fue Gonzalo Jara.

Correa no tuvo una buena actuación en el triunfo de los Albos ante Ñublense. Tras el partido, fue consultado por las críticas y dijo una frase para el bronce. “Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. No, para que sepan, no más. Me chupa un huevo lo que me digan“, indicó.

Gonzalo Jara cruza a Javier Correa

Las declaraciones de Javier Correa no cayeron para nada bien en el ambiente futbolero, sobre todo por la mala temporada que ha tenido Colo Colo. Los Albos no cumplieron con ninguno de los objetivos en el tan anunciado año del centenario.

Gonzalo Jara, actual comentarista de TNT Sports, criticó los dichos de Correa. “Me molestó por la forma. Nunca lo había escuchado hablar tanto, ni cuando estaba en México“, señaló. El bicampeón de América y el argentino coincidieron en la liga azteca en 2020 y 2021, cuando el chileno jugó en Morelia, Mazatlán y Tijuana, mientras el atacante estaba en Atlas.

“Piensa o cree que es referente en este Colo Colo que no está bien. Sigue siendo el goleador, el equipo ha andado mal y debería hablar que cada vez que no está, el equipo lo sufre. Cuando está, se nota, puede errar goles, pero marca una diferencia, algo se genera. De eso debería estar preocupado“, agregó Jara.

Javier Correa ha tenido algunos problemas físicos en el último tiempo y se ha visto más envuelto en polémicas que en festejos. De hecho, no anota desde el 3 de agosto ante Huachipato. Gonzalo Jara detalló que en un club de la envergadura de los Albos, es imposible escapar de los cuestionamientos.

Javier Corra suma 20 goles en 47 partidos en Colo Colo. Imagen: Photosport

“Si no quiere que lo critiquen estando en Colo Colo, que se olvide. Colo Colo es el equipo más popular. Y si no quieren, no consuman redes sociales, no vean, no lean, es simple“, cerró el ex defensa de los Albos entre 2007 y 2009.