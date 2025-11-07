Suman y siguen las controversias en Colo Colo. Esta vez, el directivo Ángel Maulén criticó con todo al plantel mediante la prensa, provocando la rápida reacción de Arturo Vidal.

“Me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de elite, sin embargo, cuando los vemos ahí… No me convence cómo estamos jugando”, disparó el hombre de confianza de Alfredo Stöhwing.

Sin embargo, el King salió al paso y le pegó de vuelta diciendo “cuando es un director o el presidente, que están cerca de nosotros, que vayan y lo digan en el camarín”. Por ello, el Pato Yáñez salió al paso y se cuadró sorpresivamente con el jugador.

El Pato Yáñez prende Colo Colo tras polémica de Vidal

Durante el espacio Puntapié Inicial, de Radio Agricultura, Patricio Yáñez arremetió sin filtro por el nuevo round directivo contra los jugadores. En medio de la crisis alba, el ídolo barrió con medio mundo.

Vidal vs Ángel Maulén

“Estoy 100% de acuerdo con él (Vidal). Cuando estás en grupos, en equipos del futbol y también fuera del ámbito futbolístico, lo que tení que hacer si eres buen dirigente es ir y hablarle a la cara de los jugadores”, partió reclamando.

Fue ahí que Patricio Nazario sacó al baile hasta a Javier Correa por la polémica de Arturo Vidal y Ángel Maulén. Al respecto, criticó diciendo que “lo que sea, lo bueno, lo malo y el jugador lo toma de otra manera porque entiende que es algo de puertas hacia adentro, no es tirándole un palo por la prensa”.

“Tienen todo el derecho los accionistas o directores, al final si hay cuestiones tan simples como ir y decirles que hubo un año pésimo, hasta eso el jugador lo entiende. Pero lo otro genera que la gente hable por la prensa, (Javier) Correa estuvo horrible, pésimo”, cerró.