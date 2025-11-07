No juega, no hace goles y ahora le da una mala noticia a Colo Colo: la última de Salomón Rodríguez

Colo Colo abrió la billetera a principio de 2025 y la gran apuesta fue la contratación del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien llegó desde Godoy Cruz.

Blanco y Negro pagó 1.2 millones de dólares por el 50% del pase del atacante charrúa, cifra que ahora al mirarla con perspectiva está muy mal gastada.

El charrúa (que supuestamente es zurdo pero nadie conoce cuál es su pierna hábil) ha sido un fiasco total en Colo Colo, donde marcó apenas dos goles en la Copa Chile y simplemente le quedó gigante la camiseta alba. Ahora entregó una nueva mala noticia.

ver también El jugador que se ganó las felicitaciones de Tano Ortiz en Colo Colo: “Se lo dije…”

Salomón Rodríguez se lesionó y es baja en Colo Colo

Colo Colo tiene un vital partido este sábado ante Unión Española en el estadio Santa Laura, donde debe ganar para seguir teniendo chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

Para el choque ante los hispanos Salomón Rodríguez ni siquiera será alternativa, porque en radio Cooperativa dieron a conocer que sufrió un problema físico y no estará en la nómina de Fernando Ortiz.

Salomón Rodríguez queda al margen del partido con Unión Española. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

Los atacantes del Cacique ante los hispanos serán Javier Correa, Lucas Cepeda y Marcos Bolados, mientras que el charrúa no irá ni a la banca de suplentes.

Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo son ridículos, porque acumula un total de 24 partidos jugados en todas las competencias, marcó apenas dos goles y no dio ninguna asistencia. Todo por 1.2 millones de dólares.

ver también Fernando Ortiz golpea la mesa: Colo Colo sorprende con una formación ofensiva ante Unión Española

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

Publicidad