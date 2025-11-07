El jugador que se ganó las felicitaciones de Tano Ortiz en Colo Colo: “Se lo dije…”

Un partido clave tiene Colo Colo este sábado, porque se mide ante Unión Española por la fecha 27° de la Liga de Primera con la obligación de ganar.

Para los albos la victoria es imperiosa, ya que necesita ganar todos los partidos que le restan y así tener chances de acceder a la Copa Sudamericana 2026.

Para los hispanos también es un duelo fundamental, ya que está en zona de descenso y requiere de los tres puntos para salir de la incómoda situación en la que se encuentra.

ver también Fernando Ortiz golpea la mesa: Colo Colo sorprende con una formación ofensiva ante Unión Española

Fernando Ortiz explica la situación por la que pasa Alan Saldivia

Un jugador que todavía no ha podido actuar en Colo Colo tras el arribo del entrenador Fernando Ortiz es Alan Saldivia, quien no participa desde la derrota ante Universidad Católica del pasado 16 de agosto.

El Tano aclaró la condición médica del defensor uruguayo, quien de a poco se pone a tono para estar a disposición del DT argentino.

Alan Saldivia no juega desde la derrota ante la UC. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Alan Saldivia ha tenido esta semana prácticamente completa en competición. Anteriormente, pudo completar dos o tres días, pero tenía molestias. Esta semana la pudo terminar completa, pero no tiene mucho ritmo de jugar, porque hace mucho que no completa un partido o ha entrado”, dijo el estratega.

“Entonces, a mi modo de ver, quizás la semana que viene, cuando hagan fútbol los que no tienen ritmo, ahí tendré 80-90 minutos para tener esa base para que pueda pelear un puesto contra La Calera. Se lo dije, lo felicité porque completó la semana”, cerró Ortiz sobre Saldivia, quien no jugará ante Unión Española.

ver también Experto le pone la lápida a Fernando Ortiz en Colo Colo y nombra a su reemplazante: “Mi carta es…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

Publicidad