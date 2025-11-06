Experto le pone la lápida a Fernando Ortiz en Colo Colo y nombra a su reemplazante: “Mi carta es…”

Colo Colo por ahora está afuera de torneos internacionales para la temporada 2026. En los últimos cuatro partidos de la Liga de Primera necesita sólo victorias y que varios equipos se caigan.

Los albos están en la octava posición de la tabla de posiciones, a cinco puntos de Audax Italiano, por ahora el equipo que está entrando por la ventana a la Copa Sudamericana.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, está con la soga al cuello, puesto que si no lograr meter a Colo Colo en instancias internacionales es muy complicado que siga de cara a 2026.

Gabriel Mendoza tiene a su candidato ideal para la banca de Colo Colo

El Cacique tiene que tener un cierre final de temporada perfecto para ir a la Sudamericana, instancia que ve muy difícil que pase el ex jugador albo Gabriel Mendoza, quien conversó con RedGol sobre el futuro del club de sus amores.

Para el Coca la permanencia del Tano Ortiz en el Monumental es improbable y piensa que a fin de año hará maletas para partir.

“Ortiz ya está. Creo que en su contrato dice que si no clasifica a una copa internacional se tiene que ir, así que es difícil que siga”, dijo sin pelos en la lengua el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Gabriel Mendoza quiere a Miguel Ramírez como DT de Colo Colo. Foto: Photosport

Ante la posible salida de Ortiz el Coca tiene a su candidato. Todos pensarían que es Esteban González, actual campeón con Coquimbo Unido, pero nombró a un estratega que lucha por no descender: Miguel Ramírez.

“Siempre en Chile miran a los entrenadores extranjeros, pero creo que primero hay que mirar para adentro. No niego que Esteban González puede ser un buen candidato para Colo Colo, pero está difícil porque salió campeón recién y tiene la Copa Libertadores con Coquimbo. No es una mala opción, pero mi carta siempre ha sido Miguel Ramírez“, dijo el Coca.

Colo Colo tiene cuatro finales y también las tiene Fernando Ortiz, para seguir en la banca del club más ganador de Chile.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.