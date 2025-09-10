Cristián Caamaño desmenuzó la pasada de la selección chilena contra Brasil y Uruguay, por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja llegó eliminada y perdió contra Brasil en el Maracaná, para despedirse con empate sin goles ante Uruguay.

En Deportes en Agricultura, el periodista tuvo elogios para Lucas Cepeda, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Lawrence Vigouroux y Fabián Hormazábal por su rendimiento con Chile.

“Se demuestra una vez más que Cepeda es el mejor jugador del fútbol chileno, que Loyola es un buen mediocampista central y que Echeverría no puede estar fuera de ningún partido de la selección”, dijo Caamaño.

El comentarista agregó que “Hormazábal es un buen central y un buen lateral derecho. Vigouroux tuvo muy buenas intervenciones más allá de un centro que no supo descolgar”.

Horribles Maripán y Díaz

Por otro lado, Caamaño expone que estuvo “horrible Guillermo Maripán, Paulo Díaz no tanto. Dejo fuera a Emiliano Ramos, que puso todo lo que tenía. Hubiese sido hermoso que hiciera el gol, pero no mancha en nada el gol que se perdió, porque trató desde sus herramientas y no le quedó grande el partido”.

Caamaño pide que nunca falte Echeverría en el mediocampo de la selección chilena.

“Ahora este muchacho (Ramos) debe mostrar lo mismo contra jugadores de su categoría en el Mundial Sub 20. Ahí ya se le exigirá distinto a Ramos y Ian Garguez, para ver si tienen la pasta”, sentenció Caamaño.

Ahora la selección chilena adulta se mentaliza en los partidos amistosos, en octubre contra Perú y en noviembre ante los incaicos y Rusia.

Mientras, la selección chilena, con Nicolás Córdova en la banca, afrontará el Mundial Sub 20 de Chile 2025, certamen que se disputa entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

