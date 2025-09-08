La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. Sin embargo, aún no es seguro que se juegue, más allá de la confirmación del Cacique y la ANFP (Federación de Fútbol de Chile).

Es que en la U no están muy contentos con la programación, considerando que sólo cuatro días después estarán en Perú enfrentando la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, contra Alianza Lima. El alcalde de Independencia tampoco está muy contento…

Incluso, los azules amenazaron con presentarse a la Supercopa con equipo juvenil, considerando que, al no suspenderse el encuentro, tienen que cuidar a sus titulares para el duelo contra Alianza Lima.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar”, dijo molesto y punzante el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Caamaño a Mosa en Colo Colo por polémica de la Supercopa

Estas palabras no cayeron nada bien en el periodista Cristián Caamaño, quien le respondió a Colo Colo y Aníbal Mosa sacándole varios trapitos al sol de la presente temporada.

Tejado de vidrio: el feroz palo de Caamaño a Mosa por cuestionar intención de la U en la Supercopa.

“Te postergaron un partido por el Centenario. No quisiste ir a Iquique ese fin de semana para jugar una pichanga contra el Real Valladolid, que después no se terminó jugando“, dijo Caamaño.

Agregó que “este partido se debió haber jugado en enero y la amenaza de la Garra Blanca obligó a suspenderlo por un tema de seguridad. Y Mosa no dijo nada. Entonces, no empecemos cuando tenemos tejado de vidrio“.

Caamaño sentenció que “en ningún momento Colo Colo y la U pusieron el grito y dijeron: ¿sabes qué, compadre? No voy a jugar en medio del campeonato, necesito jugar la fecha. Estoy peleando el título y la Sudamericana o Libertadores“.

