La Supercopa vive horas decisivas en cuanto a la organización, una vez que el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, aseguró que realizarán la última inspección en la semana al estadio Santa Laura.

El duelo en donde se enfrentarán Colo Colo y Universidad de Chile se ha transformado en una nueva polémica, donde ahora se apunta a los trabajos que se realizan con la iluminación en el reducto de Unión Española.

Las obras se mantienen en Independencia, donde instalan las nuevas torres de iluminación, en trabajos que no estarán terminados este fin de semana, por lo que alertan a las autoridades.

Según se pudo confirmar, habrá cuatro hoyos de siete metros y con material de obra gruesa, donde dos de ellos serán tapados, mientras que en otros dos quedarán como un sector para que no pase el público, lo que puede quedar como una posible zona de riesgo.

El Superclásico está programado para el domingo 14 de septiembre. Foto: Sifup.

Taparan las obras para jugar en Santa Laura

En la jornada del martes Gonzalo Durán revisará el estadio Santa Laura, donde se espera que apruebe la Supercopa, pese a la advertencia realizada por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, con los trabajos que no estarán terminados.

En ese sentido, desde la municipalidad apuntan a la frase del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo que no se puede jugar en un estadio en obras, pese a que no tiene la potestad para suspender el partido.

Si bien se asegura que la zona de trabajo estará limpia, donde taparán dos de los cuatro hoyos de las torres de iluminación, con trabajos que finalizarán en diciembre, adelantan que se está corriendo un riesgo grande.

Por lo mismo, en la U están descontentos con lo que ha pasado con la Supercopa, donde apuntan a los problemas de seguridad y que también Alianza Lima suspendió el partido del fin de semana pensando para el duelo del 18 de septiembre por la Copa Sudamericana.

