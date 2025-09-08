La Supercopa de Chile parece estar a nada de llegar a su esperado desenlace. Después de toda la teleserie que ha significado programar el partido, Colo Colo y la U de Chile se preparan para verse las caras este fin de semana en el Estadio Santa Laura.

Si bien todavía falta una inspección para que respiren tranquilos, en la ANFP decidieron sacar la voz para calmar a quienes ponen en duda las cosas. Esto, principalmente por la postura que ha tomado el Bulla, desde donde se quejan por tener que jugar cuando su mira está puesta en Alianza Lima y la Copa Sudamericana.

Desde el ente rector del fútbol chileno decidieron pararle el carro al elenco estudiantil y, de paso, confirmar la realización del duelo. Esto, usando como ejemplo al Eterno Campeón por lo ocurrido en 2024, cuando estaban disputando la fase final de Copa Libertadores.

La ANFP no se echa para atrás con la Supercopa entre Colo Colo y la U

Luego de que en la U se plantaran firmes con su idea de no presentarse a jugar y enviar juveniles, desde la ANFP le golpearon la mesa. El ente rector del fútbol chileno se la cantó clara al Romántico Viajero por la Supercopa con Colo Colo, a la que deberán ir como quieran, pero ir aunque no quieran.

La Supercopa entre Colo Colo y la U se jugará como sea, según avisaron desde la ANFP. Foto: Photosport.

Yamal Rajab, gerente de competiciones de la entidad, habló en el Estadio Nacional y ratificó el encuentro. “Seguimos trabajando para la Supercopa este domingo, se están cumpliendo los plaza del tapado de los hoyos, en plazos de descanso, están las entradas a la venta“.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que el representante de la ANFP le pegó con todo a la U por su postura y acusó que su queja no se ha visto reflejada en un acto claro. “No hay ninguna solicitud formal. Es lo que dijeron públicamente“.

Consultado por la negativa del Bulla de jugar el duelo, Yamal Rajab fue categórico. “Depende de ellos, el partido está programado. Se ha hablado mucho de los descansos pero es importante que sepan que solicitamos a la Conmebol antes de la llave que se programe el 18 de septiembre sabiendo que la Supercopa sería el 14“.

ver también ¿Se juega? Revelan imágenes de los trabajos en Santa Laura a una semana de la Supercopa

Para encender aún más las cosas, el gerente de competiciones puso de ejemplo a su archirrival por lo ocurrido en 2024. “El año pasado cuando Colo Colo estaba en Copa Libertadores jugó ante la U el sábado y después con Junior el miércoles“.

Publicidad

Publicidad

“Esto lo estamos trabajando desde abril con las autoridades y esta es la mejor fecha para disputarla. Después empieza el Mundial, es un partido de alta convocatoria en términos de público, de ocupación de recursos. Es la fecha ideal para la disputa de la Supercopa“, complementó.

Finalmente, avisó cuándo confirmarán de manera definitiva el choque. “Entregamos una carta Gantt por las obras en el estadio y se está cumpliendo. Hoy estuvimos ahí, están las bases de concreto instaladas desde el fin de semana. Falta el relleno, así que estamos cumpliendo con todo. Haremos una visita en terreno entre miércoles o jueves, pero estamos cumpliendo con todo“.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Tras las declaraciones de la ANFP, sólo queda esperar para el pitazo inicial de la Supercopa. Colo Colo y la U definen al supercampeón del fútbol chileno este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz prepara su debut: las luces de la formación de Colo Colo para la Supercopa ante la U

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U jugarán la Supercopa y luego se enfocarán en sus próximos desafíos. Mientras el Cacique recibe a Deportes Iquique el 26 de septiembre desde las 19:00 horas, el Bulla visita a Alianza Lima el próximo jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas.