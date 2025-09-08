El “dueño de la pelota” que mete presión para que se juegue la Supercopa entre Colo Colo y la U

La postergada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile tiene fecha, porque está pactada para jugarse este domingo en el estadio Santa Laura, aunque hay dudas de cara a la realización del partido.

Los azules dijeron de manera pública que no quieren jugar el encuentro, porque cuatro días después tienen que visitar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En los albos presionan para que se dispute el compromiso y todo apunta a que se desarrollará el encuentro y que la petición de la U no será escuchada.

TNT Sports mete presión para que se juegue la Supercopa

Todo apunta a que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se va a jugar, por varias presiones, entre otros del principal socio comercial del fútbol nacional.

Según dio a conocer La Tercera, el dueño de los derechos de transmisión del fútbol chileno, TNT Sports, está presionando para que se desarrolle el compromiso en Santa Laura.

“En la ANFP y en TNT Sports siguen de cerca la situación, conscientes de que una suspensión afectaría la logística, la venta de entradas y la programación televisiva, además de tensar aún más las relaciones financieras entre los clubes y el canal”, explicó el citado medio.

Colo Colo y la U se vuelven a topar. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“La idea de postergar el partido ha chocado con estos intereses y, hasta ahora, la organización insiste en que la fecha se mantenga”, agregó.

La Supercopa por ahora se juega y se repite el Superclásico, que hace poco más de una semana lo ganó Colo Colo ante la U.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.