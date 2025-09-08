Es tendencia:
Gobierno le golpea la mesa al Alcalde de Independencia: “Chile tiene que llevar a cabo sus espectáculos”

El subsecretario del Interior le mandó un tajante mensaje al alcalde de Independencia, quien se niega a recibir en Santa Laura la Supercopa entre Colo Colo y la U.

Por Diego Jeria

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGobierno golpea la mesa por la Supercopa.

La polémica por la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile continúa. Es que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se opone a que el encuentro se realice este domingo en el estadio Santa Laura.

El duelo debía ser el primer de la temporada, pero se suspendió y se fue postergando en incontables veces hasta ahora. Esta vez es la U la que no quiere jugar el domingo considerando que cuatro días después juega en Perú contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana… y el alcalde de Independencia, claro.

Desde el Gobierno, y en medio de la visita de inspección al Estadio Nacional por el duelo de este martes de La Roja contra Uruguay y por el Mundial Sub 20, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, le dio con todo al edil golpeando la mesa para que la Supercopa se juegue.

La opinión de los alcaldes es importante, pero el país tiene que llevar a cabo sus espectáculos en cualquiera de las comunas donde corresponda“, dijo Víctor Ramos a Radio ADN.

“Nos hemos preparado para que la Supercopa se juegue”

El subsecretario agregó que “se han llevado a cabo todos los preparativos posibles para el desarrollo de ese encuentro. La propuesta de este partido recae en la ANFP, tenemos que estar preparados para llevar a cabo eventos deportivos y debemos garantizar los elementos de seguridad. La definición de si se juega o no es algo que debe ver la ANFP con sus socios. Nosotros nos hemos preparado para que se juegue“.

Los espectáculos deportivos se pueden llevar a cabo con una buena planificación en cualquier parte de este país. No tenemos problemas donde se juegue, en tanto, en conjunto con las autoridades locales, llevemos a cabo los requisitos de seguridad que se solicitan”, sentenció la autoridad de Gobierno.

Cabe recordar que en los alrededores del estadio Santa Laura se están realizando trabajos que el alcalde de Independencia ve como incompatibles con el desarrollo de un duelo de alto riesgo, y que no es seguro que esas labores se finalicen antes del domingo.

Yo he sido muy enfático en decir que no están las condiciones para garantizar seguridad en una final de Supercopa, pero la tozudez del Delegado Presidencial y la ANFP son posiciones contrapuestas. Quienes tendrán que responder si hay hechos de violencia son el delegado y la ANFP“, ha manifestado Agustín Iglesias.

