El próximo domingo 14 de septiembre el fútbol chileno, en teoría, tendrá al flamante ganador de la Supercopa de Chile, entre Colo Colo, monarca del torneo 2024, y Universidad de Chile, campeón de la Copa Chile.

Este encuentro es, sin duda, uno de los más postergados de la temporada y que debió ser el primero en disputa. Sin embargo, temas de seguridad han ido cambiando el panorama hasta que se encontró una fecha.

El Estadio Santa Laura recibirá el partido no exento de resquemores por parte de los azules, quienes buscan modificar el encuentro para privilegiar su llave de la Copa Sudamericana, amenazando con jugar con juveniles.

El feroz palo de Esteban Paredes a Universidad de Chile

“Se debió haber jugado a comienzo de año, la U quiso jugar, se hicieron esfuerzos pero no se jugó. Se suspendió y después hubo presiones de la Garra Blanca (…) Si nos obligan a jugar la Supercopa, planteamos la idea de jugar con juveniles”, declaró Michael Clark, presidente de Azul Azul al respecto hace unos días.

Si bien, ya la postura azul fue respondida por parte de Aníbal Mosa tras el Clásico de la Hermandad en el Estadio Monumental, otra de las voces históricas de Colo Colo se pronunció al respecto.

Se trata de Esteban Paredes, quien en conversación con ADN Deportes fustigó el deseo azul de modificar la Supercopa, con un palo a Universidad de Chile.

“Deberíamos jugarla“, fue lo primero que comentó el otrora delantero albo. “Colo Colo en su momento también jugó un Superclásico y después con River. Son excusas, nada más“, cerró el exjugador albo a la emisora.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue adelante con novedades en los próximos días. Foto: Photosport.

El pasado viernes la ANFP manifestó que no echará pie atrás en la disputa de este partido, tras la convocatoria de los medios de comunicación a cubrir los detalles en Independencia.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura por la Supercopa de Chile.