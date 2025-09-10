La selección chilena por fin bajó el telón de estas tristes Eliminatorias para el Mundial 2026. Para tristeza y vergüenza de todos terminamos colistas al no poder superar a Uruguay en el Estadio Nacional, combinado que llegó a Ñuñoa ya clasificado para el torneo en Norteamérica.

Sacando cuentas, en esta fecha doble final Nicolás Córdova rescató uno de seis puntos en disputa, recibiendo tres goles y sin convertir ninguno. Pese a estos números, al interior de la Roja eligen ver el vaso medio lleno.

Así lo dejó en claro Felipe Loyola, uno de los llamados a ser referentes en la nueva selección chilena, quien aseguró que como grupo se sintieron bastante cómodos trabajando con Córdova a la cabeza.

La nueva Roja respalda a Córdova

En charla con ADN Radio el volante aseguró que “rescato lo positivo que se mostró, tuvimos chances claras que no pudimos concretar. Eso es lo que nos pena hace mucho tiempo, el poder convertir, pero se vio el trabajo, las ganas del equipo. Se ve que hay material para lo que viene”.

“Tuvimos las situaciones más claras, nos faltó anotarlas, pero rescato que se compitió en todo momento”, agregó.

Al interior de la selección chilena se sintieron cómodos con Nicolás Córdova en la banca. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el jugador de Independiente aseguró que “se trabajó poco y se llevó a cabo mucho en la cancha, se vieron cosas muy buenas. Debutaron jugadores jóvenes, que tienen que seguir creciendo, dar un salto para ir mejorando el fútbol chileno”.

“El grupo se sintió muy cómodo con él. Lo conversamos adentro, conoce todo el fútbol chileno, a todos los jugadores y a los más chicos. Nos sentimos muy cómodos con él y hay que seguir trabajando para mejorar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La Roja enfrentará en unos amistosos internacionales a Rusia el sábado 15 de noviembre Stadion Fisht de Sochi y tres días más tarde, el martes 18, a Perú en el mismo recinto.

