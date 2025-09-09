El jugador chileno Felipe Loyola podría estar viviendo sus últimos días en Independiente de Avellaneda, luego de que se reveló que un gigante turco estaría interesado en su fichaje. Pero esta situación llegó de forma inesperada, luego de que el club cometió un error al intentar fichar a su primera opción.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, reveló que el club hizo un intento final, tras largas negociaciones fallidas, para fichar al jugador Hakan Çalhanoğlu, que es hincha del club y actualmente milita en el Inter de Milán.

Sin embargo, a pesar de que Calhanoglu aceptó una importante rebaja salarial para cerrar el fichaje, el gigante terco, según informa Gazzetta, no pudieron alcanzar la cifra de 45 millones de euros que exigía el Inter por su traspaso, por lo que el mediocampista se queda en la Serie A.

“Realmente lo queríamos. Es un gran fanático del Galatasaray. Su traspaso fue muy difícil para nosotros. Hakan también hizo sacrificios, pero el trato no se concretó porque el Inter no quiso venderlo”, expresó Buruk a los medios al ser consultado por el jugador.

Hakan Calhanoglu estuvo muy cerca de dejar Inter de Milán /Getty Images)

Felipe Loyola es opción para el Galatasaray

Tras esto, el equipo turco puso sus fichas en otro jugador, el chileno que actualmente milita en Independiente, y según revelan las negociaciones ya estarían avanzando.

El jugador tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, pero el portar Fotomac revela que la idea del Galatasaray es rebajar esa cifra pudiéndose concretar la transferencia por el seleccionado nacional si llegase a llegar a los 9 millones de dólares.

Loyola llegó al equipo argentino el 2024 proveniente de Huachipato en donde rápidamente gracias a su desempeño en la cancha logró consolidarse como una de las grandes figuras de los Rojos.

Felipe Loyola podría dejar el club argentino y llegar a Europa/Getty Images)

