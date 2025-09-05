En Argentina fue un balde de agua fría el fallo de Conmebol. A pesar de que es evidente la responsabilidad de Independiente como organizados del espectáculo, los periodistas partidarios tenían una realidad alterada y pensaban que el Rojo iba a clasificar a cuartos de final.

Eso sucedió con Daniel Baretto, quien es fanático de Independiente y mostró su desilusión con el fallo que se entregó desde Paraguay, que descalifica al cuadro trasandino.

“Domínguez no recibió a Independiente ninguna de las dos veces. Dicen que tampoco a los de la U de Chile, pero tengo información -no confirmada- que sí tuvieron conversación con gente importante de Conmebol los de la U“, señaló en el programa partidario “De la cuna al infierno”

Pide sacar a Loyola de Independiente

Por lo mismo es que está molesto con Chile como país, como si esto se tratara de una guerra entre países. Sin ninguna cordura, incluso pidió sacar a los jugadores nacionales que militan en el equipo de Avellaneda.

“Ahora hay que estar unidos. El jugador debe tener amor por la camiseta y yo no sé si pueden seguir jugando los chilenos en Independiente, no lo tengo tan claro“, señaló en referencia a Felipe Loyola, Pablo Galdames y, quizás, Luciano Cabral, nacionalizado chileno.

Admite que “estoy muy caliente todavía para pensar en Loyola jugando en Independiente”, e incluso dijo que “lo comparaba con el Gringo Giusti”, un ídolo de la institución de Avellaneda.

“Entiendo que es su país, que fue criticado, pero él vio cómo empezó todo”, sostuvo Baretto cargando contra Felipe Loyola, que jamás ha emitido comentarios respecto a lo que pasó en la barbarie de Copa Sudamericana.

Loyola, por ahora, se mantendrá jugando en la selección chilena pues el martes debe enfrentar a Uruguay. Luego volverá a Buenos Aires, pues el 13 de septiembre debe enfrentar a Banfield con la camiseta de Independiente.

