Felipe Loyola ha tenido un segundo semestre muy complejo. Tras ser figura de Independiente en la primera parte del año, su rendimiento bajó bastante junto al resto del equipo argentino.

Marcha colista en el torneo trasandino y en Copa Sudamericana fue eliminado por Universidad de Chile, luego del fallo que emitió Conmebol la semana pasada.

Y aunque por la selección chilena la cosa no está mejor, pues perdió 3-0 ante Brasil la semana pasada, desde Argentina aseguran que hay una chance de que pueda ir a Galatasaray.

En ESPN Chile ratificaron esta oportunidad. “Siempre está la opción de que pueda salir en algún momento. El mercado de Turquía queda por cerrar, habrá que estar atento y ver si tiene intención de partir al fútbol turco o ir a fin de año a una liga mayor”, señalaron.

Loyola ha subido notablemente su valor en Independiente

Cuándo cierra el libro de pases en Turquía

Efectivamente la Superliga de Turquía aún está con el mercado de pases abierto, a diferencia de lo que pasa en otros países más potentes como España, Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, que cerraron el 1 de septiembre.

Los turcos ofrecen la opción de fichar hasta el 12 de septiembre, por lo que recién este viernes se le cerrará esa opción a Loyola en caso de que haya un real interés del Galatasaray.

“Se habla de estos jugadores de buenas campañas, pero son solo rumores de medios de comunicación que instalan a Loyola en el fútbol turco sin una oferta concreta”, agregaron en ESPN.

Loyola es actualmente uno de los jugadores chilenos más valiosos del mercado. Su precio se ha elevado jugando en Argentina y, según el portal Transfermarkt, es de 9 millones de euros.

