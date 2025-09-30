El Liverpool parece haber entrado en una mala racha que comienza a instalar dudas para esta temporada. Los Reds no lo han pasado bien en sus últimos partidos y este martes sufrieron un duro revés en su visita a Turquía por la UEFA Champions League.

En la segunda fecha de la fase regular del torneo, el elenco inglés no pudo con el Galatasaray y se llevó una derrota por la cuenta mínima que la complica. Alejándose de los líderes, el firme candidato al título cede terreno en un año donde está llamado a ratificar lo hecho en la campaña anterior.

Como si eso fuera poco, la derrota llega en el peor momento posible. El fin de semana la caída por 2 a 1 ante el Crystal Palace les hizo ceder terreno en la tabla de posiciones de la Premier League y tendrán que afrontar lo que viene con la presión de sus rivales.

Liverpool no pude en Turquía: cae ante Galatasaray y se complica en Champions League

El Liverpool quería sacarse las balas de lo ocurrido en la Premier League días atrás, pero se terminó quedando en las ganas. Este martes los Reds fueron sorprendidos por el Galatasaray y cayeron por 1 a 0 en Turquía.

Un penal de Victor Osimhen le dio el triunfo al Galatasaray ante Liverpool. Foto: Getty Images.

Pese a haber conseguido un triunfo ante Atlético de Madrid en la primera fecha, el equipo de Arne Slot no pudo lograr otra hazaña. Con un juego que estuvo muy lejos del acostumbrado y rendimientos individuales bajos para el nivel de figuras que hay, terminaron cediendo tres puntos de oro.

El autor del gol del triunfo fue Victor Osimhen, quien aprovecho un penal para batir la portería de Alisson en los 16′. Con ello les bastó para poder sumar justo luego de también haber recibido un duro golpe en la jornada anterior.

El Eintratch Frankfurt le había dado un baile al Galatasaray tras golearlo por 5 a 1. Es por esto que era vital para el cuadro turco dejar el triunfo en casa y así poder escalar en una tabla de posiciones que se va ajustando cada vez más.

Mientras el elenco inglés se estanca en el puesto 16, los Leones se acercan hasta la ubicación 18 de la tabla de posiciones. Ambos en zona de UEFA Europa League y lejos de la próxima ronda.

El Galatasaray da una de las grandes sorpresas de la jornada y derrota a un Liverpool que se vio sin ideas. Los Reds se complican en la UEFA Champions League, un torneo para el que son favoritos luego de su gran última temporada.

¿Cuáles son los próximos partidos de Galatarasay y Liverpool?

Galatasaray y Liverpool ahora se enfocan en el plano local, donde tienen tremendos desafíos. Mientras el elenco turco recibe al Besiktas el sábado 4 de octubre desde las 14:00 horas, los Reds visitarán al Chelsea en la misma jornada pero a partir de las 13:30 horas.

Así queda la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025/26