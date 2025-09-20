Fútbol total: Liverpool gana el clásico con golazos impactantes y alarga su invicto en la Premier

Uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad es Liverpool, situación que demostró este sábado tras un apretado triunfo por 2-1 ante Everton, en el clásico de Merseyside.

El cuadro de Arne Slot sumó su quinta victoria en línea en la misma cantidad de partidos jugados en la Premier League, por lo que domina a placer en Inglaterra.

Los Reds volvieron a mostrar su juego colectivo y fue así como gracias a su “fútbol total” sumaron una victoria clave en el derby de la ciudad.

ver también Manuel Pellegrini se olvida de su compostura y realiza picante declaración en España: “Imposible…”

Liverpool sigue invencible en la Premier League

La apertura de la cuenta para Liverpool llegó a los 10 minutos, cuando el neerlandés Ryan Gravenberch aprovechó un maravilloso pase de Mohamed Salah para poner el primero.

Los dueños de casa estiraron el marcador en los 29, mediante uno de sus fichajes, porque Hugo Ekitike puso el 2-0 tras una asistencia de Gravenberch, el jugador más importante del partido.

Liverpool derrotó a Everton en Anfield. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El único descuento de la visita fue mediante el senegalés Idrissa Gueye (58′), que con un remate cruzado batió la resistencia de Alisson Becker.

Liverpool se afianza como el líder de la Premier League con 15 puntos, mientras que Everton se quedó con 7 y es séptimo.

ver también “Me jode no participar, pero es mi cuerpo”: el desgarrador desahogo de Bruno Barticciotto por sus lesiones

Los golazos de Liverpool ante Everton

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad