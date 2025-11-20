Se acabaron las especulaciones: Marcelo Bielsa seguirá al frente como entrenador de la selección uruguaya. El Loco descartó renunciar a la banca de La Celeste y, pese a sufrir un duro golpe, sigue planificando para la presentación charrúa en el Mundial 2026.

Es que Uruguay perdió por paliza en el último amistoso: fue derrota 5-1 contra Estados Unidos, renaciendo las críticas a su trabajo en el país oriental.

Con este antecedente, Marcelo Bielsa, que no es muy amigo de hablar con la prensa más allá de lo necesario, citó urgente a una conferencia para esta tarde. Se especuló con una posible renuncia, tal como sucedió cuando dirigía la selección chilena, aunque ahora por motivos deportivos. Pero no. El Loco se declaró avergonzado, pero con la fuerza de reencontrar el camino y los resultados.

“Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección uruguaya hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar o renunciar, no era en este momento“, dijo Bielsa.

Bielsa no renuncia, pero sí se siente avergonzado

Agregó que “perder 5-1 no es un episodio que se pueda ignorar, uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo, pero lo que uno hace es analizarlo en lo personal y luego compartir las preguntas que surgen tras una actuación tan negativa“.

“El proyecto sigue como está hasta el Mundial, es la síntesis de la conversación que tuve con el presidente de Asociación Uruguaya de Fútbol“, complementó.

Respecto a supuestos quiebres con el plantel, manifestó que “se construyen trascendidos y también el origen, pero también hay sustentos. En mi caso, tengo contacto con los jugadores y no me puedo guiar por un trascendido, sea creíble o no. Siempre que se produce el momento propicio para facilitar que una conducción trastabille, los que tienen intereses estimulan el momento”.

Bielsa sentenció que “si yo tengo contacto con los jugadores y doy por sentado que los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo: vienen y me dicen: mire Bielsa, queremos que se vaya. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido. Yo mismo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas“.

