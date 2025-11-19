“Jugamos a nada”: Hinchas uruguayos explotan contra Marcelo Bielsa y exigen su salida antes del Mundial

Marcelo Bielsa enfrenta su momento más complicado al mando de la selección de Uruguay. El “Loco” terminó de la peor forma la fecha FIFA y sufrió una goleada de palabras mayores ante Estados Unidos por 5-1.

El rosarino perdió todo tipo de respaldo y para peor, hasta los hinchas charrúas le soltaron la mano. Así se dejó entrever tras el pitazo final donde el entrenador fue duramente insultado por los fanáticos presentes en el Estadio Raymond James de Tampa.

“Dale Bielsa no jugamos a nada. Hijo de p… La conch… acordate que es Uruguay. No jugamos a nada. Cago… Esto es Uruguay. Metan huevos”, fue parte de los insultos que cayeron sobre el ex DT de la Roja. Lo que fue viralizado por el medio Tirando Paredes.

“Le gritaron mal los hinchas. Se perdió la paciencia con Bielsa. Nos había ilusionado pero hoy ese sentimiento es otro. Fue una vergüenza nacional”, complementaron en el programa uruguayo.

El tema que preocupa en el país vecino es que se acerca el Mundial del 2026 y no hay seguridad con lo que pueda realizar la selección de Uruguay. Por lo que los hinchas exigen un cambio definitivo de Bielsa o ya su salida antes de disputar el torneo más importante para evitar un papelón como en la pasada Copa América.

¿Cuánto gana Marcelo Bielsa en Uruguay?

Según los últimos reportes, Marcelo Bielsa recibe un sueldo de 3,7 millones de dólares por temporada. Además su contrato finaliza justamente en 2026 tras el Mundial que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México. Tras ello, existe la chance de una posible renovación, pero como van las cosas, eso está muy lejos de concretarse.