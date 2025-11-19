No se vio en TV: el único chileno que defendió a Marcelo Bielsa de las críticas tras histórica derrota

La paciencia se acabó con Marcelo Bielsa. El entrenador trasandino perdió todo respaldo tras la última derrota de Uruguay. En el cierre de la fecha FIFA, los charrúas cayeron por 5-1 ante Estados Unidos.

En una presentación para el olvido, Uruguay cierra el 2025 con más dudas que certezas. Lo que empieza a generar ruido de cara al Mundial 2026. A tal punto que una parte de los fanáticos ya exige su salida definitiva del cargo.

La paciencia con el rosarino se acabó y así se dejó ver en el Estadio Raymond James de Tampa. Lo que quedó registrado en la salida del plantel cuando la mayoría de hinchas se acercaron a criticar a Bielsa.

Chileno defiende a Marcelo Bielsa

“No jugamos a nada”, “Ca… de mi…” y “pongan huevos”, fueron parte de los dichos contra el trasandino. Pero sorpresivamente en el registro apareció un chileno para defender su cometido. “Te queremos Bielsa, te queremos”, lanzó el representante nacional entre los forofos charrúas.

Pero no contento con ello, siguió con el apoyo al “Loco”. “Grande Bielsa” y “No le grites a Bielsa”, fueron parte de los comentarios que se alcanza a escuchar en el registro que las 27 mil visualizaciones.

Una muestra de que en Chile siempre será querido el adiestrador y hasta en Uruguay abren las puertas para que finalmente deje su cargo. “Bielsa no les dio bola a los referentes como a Luis Suárez. Él fue el único que lo enfrentó. El problema es que no les llega a los jugadores”, apuntaron en radio Sport 890.

Incluso recalcaron que un ex DT de Universidad de Chile debería ser el reemplazante del argentino y sacar a Uruguay de este mal momento. “Nos comimos todo el cuento con Bielsa. Fue un mamarracho. Se rieron de entrenadores como Markarián, pero él sí une a los jugadores. Necesitamos hacer cambios antes del Mundial”, sentenciaron.

