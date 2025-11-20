Podríamos estar hablando del tremendo éxito de la Universidad de Chile este año, pero quedaron fuera de la Copa Sudamericana y perdieron el título de la Liga de Primera 2025. También, podríamos hablar del orden interno, pero lo acontecido con Michael Clark viene a revolver el gallinero.

Es por eso que la Universidad de Chile está en el medio del ojo del huracán. Porque, mientras Michael Clark asegura que seguirá al mando de Azul Azul, tiene que enfrentar fuerzas que buscan ponerle fin a su estadía en la concesionaria.

Y son fuerzas que no sólo pujan desde el interior del club. La familia Schapira se ha hecho conocida en ese rol. Pero, no son ellos los únicos. Además, la propia institución educativa, la Universidad de Chile, pretendería dejar a Clark patitas en la calle.

Aseguran que la Casa de Bello presiona al Bulla

Mismo nombre, distinta institución. La institución educativa llamada Universidad de Chile, la pública, presiona a la U, equipo de fútbol, por lo que acontece dentro del directorio de Azul Azul.

En ese sentido, Fernando Agustín Tapia aseguró que desde la Casa de Bello estarían buscando sacar al mandamás de Azul Azul del equipo. “Yo entiendo que desde la casa de estudios lo que quieren es pujar por la renuncia de Michael Clark“, dijo en Pauta de Juego.

“Hay una cuestión de imagen que hace insostenible su presencia allí. Y la sugerencia va a ser que se dedique a su legítima defensa en todas las instancias y tratemos de separar las aguas para que la U pueda correr de manera un poquito más normal“, añadió.

Michael Clark parece tener los días contados en Azul Azul | Photosport

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.