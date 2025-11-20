Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

¡Bello vs Bulla! La casa de estudios presiona a Clark y buscaría su salida de la U de Chile: “Es insostenible”

Desde la casa de estudios estarían buscando que el mandamás de Azul Azul deje definitivamente su mando de la concesionaria.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
La Universidad de Chile puja por sacar a Clark.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa Universidad de Chile puja por sacar a Clark.

Podríamos estar hablando del tremendo éxito de la Universidad de Chile este año, pero quedaron fuera de la Copa Sudamericana y perdieron el título de la Liga de Primera 2025. También, podríamos hablar del orden interno, pero lo acontecido con Michael Clark viene a revolver el gallinero.

Es por eso que la Universidad de Chile está en el medio del ojo del huracán. Porque, mientras Michael Clark asegura que seguirá al mando de Azul Azul, tiene que enfrentar fuerzas que buscan ponerle fin a su estadía en la concesionaria.

Y son fuerzas que no sólo pujan desde el interior del club. La familia Schapira se ha hecho conocida en ese rol. Pero, no son ellos los únicos. Además, la propia institución educativa, la Universidad de Chile, pretendería dejar a Clark patitas en la calle.

Ex crack de la U de Chile cree que Gustavo Álvarez tiene terreno parejo para irse: “Muchas ofertas”

ver también

Ex crack de la U de Chile cree que Gustavo Álvarez tiene terreno parejo para irse: “Muchas ofertas”

Aseguran que la Casa de Bello presiona al Bulla

Mismo nombre, distinta institución. La institución educativa llamada Universidad de Chile, la pública, presiona a la U, equipo de fútbol, por lo que acontece dentro del directorio de Azul Azul.

En ese sentido, Fernando Agustín Tapia aseguró que desde la Casa de Bello estarían buscando sacar al mandamás de Azul Azul del equipo. “Yo entiendo que desde la casa de estudios lo que quieren es pujar por la renuncia de Michael Clark“, dijo en Pauta de Juego.

Hay una cuestión de imagen que hace insostenible su presencia allí. Y la sugerencia va a ser que se dedique a su legítima defensa en todas las instancias y tratemos de separar las aguas para que la U pueda correr de manera un poquito más normal“, añadió.

Publicidad
Michael Clark parece tener los días contados en Azul Azul | Photosport

Michael Clark parece tener los días contados en Azul Azul | Photosport

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.

Matías Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo y revela el objetivo pendiente con la U: “Está la espina…”

ver también

Matías Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo y revela el objetivo pendiente con la U: “Está la espina…”

Lee también
Urgente anuncio de la casa de estudios por el Chuncho y nombre de la U
U de Chile

Urgente anuncio de la casa de estudios por el Chuncho y nombre de la U

U de Chile: Pinilla golpea la mesa porque Clark ni se arruga en Azul Azul
U de Chile

U de Chile: Pinilla golpea la mesa porque Clark ni se arruga en Azul Azul

La reunión en la U en medio del tema Michael Clark
U de Chile

La reunión en la U en medio del tema Michael Clark

¿Polémica? El equipo que más veces ha sido campeón de la B
Chile

¿Polémica? El equipo que más veces ha sido campeón de la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo