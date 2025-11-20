“Le pidió al representante…”: Gustavo Álvarez toma drástica decisión sobre su futuro en la U

Universidad de Chile disputa la recta final de la Liga de Primera y tiene como principal objetivo meterse en la Copa Libertadores. Los azules deben disputar los últimos tres partidos para ingresar directamente a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Pero mientras en la U se enfocan solo en la cancha fuera de ella existe preocupación por el futuro de Gustavo Álvarez. Es que además del tema por Michael Clark, en los últimos días se han revelado nuevas ofertas sobre el entrenador trasandino.

La gran campaña en este 2025, donde destacó la semifinal en Copa Sudamericana, reactivaron el interés sobre el adiestrador. Lo que se suma que el valor de su cláusula de salida es de solo 1,2 millones de dólares.

Sin embargo Gustavo Álvarez golpeó la mesa y entregó una potente respuesta ante este tipo de ofertas que se rumorean en la antesala del mercado de fichajes que se avecina a final de año.

“Tengo información. Durante las últimas horas se confirmó a Gustavo Álvarez como próximo entrenador del Perú. Pero de primera mano, absolutamente nadie se ha contactado con él. Tampoco de la Federación de Chile”, informaron en el programa Al Ángulo justamente de Perú.

En el espacio deportivo recalcaron que el DT no piensa en otra cosa que no sea el Romántico Viajero y los partidos ante O’Higgins, Coquimbo e Iquique para cerrar la temporada. Por lo que su salida no es tema… por ahora.

Álvarez solo piensa en la U y sueña con la próxima Copa Libertadores

“Él tiene contrato por un año más con la U. Pero se va a sentar a escuchar ofertas a final de año. Él le pidió a su representante que recién hablen de ofertas al final de campeonato”, recalcaron.

¿Cuánto es la cláusula de Gustavo Álvarez?

Según se indica Gustavo Álvarez tiene contrato hasta 2026. Pero su cláusula de salida es de 1,2 millones de dólares. Lo que sería determinante para su partida de Universidad de Chile. Cabe consignar que su salario es cercano a los 50 mil dólares mensuales. Es decir, unos 48 millones cada 30 días.