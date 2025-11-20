¿Polémico? Este es el equipo que más veces ha sido campeón de la Primera B

Se juega la Liguilla por el Ascenso de la Primera B y la emoción empieza a tomarse el fútbol chileno. Hay siete equipos que luchan por el segundo cupo, tras el logro de la Universidad de Concepción.

El Campanil se coronó campeón en una especie de final jugada en Copiapó ante el león de Atacama. Es por eso que ahora se espera tener el segundo nombre del equipo que jugará en la Liga de Primera 2026.

Este nombre saldrá entre Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Concepción, Rangers de Talca, Deportes Antofagasta, Cobreloa y Santiago Wanderers.

Equipo con más títulos de la B

Sin embargo, ninguno de estos nombres tiene la dicha de ser el equipo que más veces ha salido campeón de la Primera B. Ese título le corresponde a tres elencos, aunque es polémico decirlo así.

¿Por qué? A primera vista, Deportes Temuco es el equipo que más veces ha levantado el trofeo de la Primera B. Lo hizo por última vez en 2015-2016, consiguiendo su quinta copa del Ascenso.

No obstante, también podría tenerse en cuenta de que tanto Coquimbo Unido, como San Luis de Quillota tienen cinco títulos de la Primera B. Esto, porque cada uno fue campeón del torneo de Apertura y Clausura, respectivamente, de la temporada 2013-2014.

Pese a ello, ninguno de los dos fue considerado “campeón nacional”, porque ese título se lo llevó San Marcos de Arica, consiguiendo el ascenso directo. De hecho, tampoco ascendieron en esa temporada, siendo Barnechea el equipo que acompañó al elenco más nortino de Chile. ¿Se cuentan, entonces, o no?

El actual campeón ante el más campeón de la B | Photosport

¿Cuáles son los resultados parciales de las llaves de la Liguilla por el Ascenso?

Por el momento, San Marcos de Arica venció a Rangers de Talca de visita y Deportes Concepción hizo valer su localía ante Antofagasta. Mientras tanto, Santiago Wanderers y Cobreloa empataron 2-2. Quedan los duelos de vuelta y Deportes Copiapó se instaló en la siguiente ronda por ser segundo de la tabla anual.

