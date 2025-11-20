¿Con un ex U de Chile de ayudante? Humberto Suazo a una firma de su primera pega como DT

Entre lágrimas y frente a una ovación en el estadio, Humberto Suazo colgó los botines hace unas semanas y dijo adiós a su etapa como jugador. Pese a eso, el goleador no quiere dejar las canchas y alista una nueva aventura.

Es que el “Hombre venido del planeta gol” vive y respira fútbol, por lo que rápidamente se movió para seguir ligado a la actividad. Esta vez, con un inédito cargo como entrenador.

Tal cual, Chupete está a detalles de firmar su nueva aventura en una banca, en un importante desafío en el fútbol chileno. Así lo avisaron desde Quillota, donde el ídolo de San Luis se acerca a pasos agigantados a tomar el cargo que dejó Fernando Guajardo.

Humberto Suazo prepara el buzo para el 2026

Humberto Suazo está a una firma de timbrar su nuevo salto en el fútbol chileno, para transformarse en el nuevo DT de San Luis de Quillota. Chupete ya venía siendo ayudante/jugador de Fernando Guajardo, el DT que acaba de salir de la banca.

Humberto Suazo en su reciente retiro / Photosport

“A sólo detalles se encuentra Humberto Suazo de ser el próximo director técnico de San Luis de Quillota. El cuarto goleador histórico del club es la primera opción de la dirigencia para el 2026″, informó el medio local Soy Canario.

Siguiendo con esa información, “por estos días, Chupete ha trabajado junto a Paulo Vergnano, gerente deportivo, y otros personeros de la institución, evaluando las alternativas para conformar el plantel que representará a los quillotanos en el torneo de Ascenso el próximo año”.

Si bien tomó fuerza Cristián Leiva, ex U de Chile, como ayudante técnico de Suazo, con el paso de los días esa opción se fue diluyendo. Por ello, Chupete deberá buscar una nueva opción para acompañarlo en la banca.