Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Ambos definíamos bien, pero…”: Esteban Paredes elige al mejor entre él y Chupete Suazo en Colo Colo

El goleador máximo del fútbol chileno sorprendió a todos al elegir al número uno entre ambos artilleros. Justificó con firmes argumentos.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Ambos íconos con sus goles en Colo Colo.
© Photosport.Ambos íconos con sus goles en Colo Colo.

Esteban Paredes es leyenda en Colo Colo y el fútbol chileno. El goleador histórico de nuestro balompié es voz autorizada para hablar de cualquier artillero y por eso causaron revuelo sus dichos sobre Humberto Suazo.

Con el reciente retiro de Chupete, las loas a su carrera fueron transversales y el ex Visogol no fue la excepción. Así llegó el clásico juego donde tuvo que elegir al mejor delantero de Colo Colo.

Poniéndose por sobre nombres como Octavio Rivero, Juan Manuel Lucero, Chamagol González y Lucas Barrios, llegó el momento donde a Paredes le preguntaron sobre Humberto Suazo, donde titubeó rápidamente hasta dar su respuesta.

Esteban Paredes y su comparación con Chupete

Esteban Paredes sorprendió en diálogo con Voz Cacique al poner a Humberto Suazo como mejor delantero de Colo Colo por sobre él. Con total humildad, el ídolo albo llenó de elogios a Chupete.

“Sí, crack, distinto (Suazo). Lo vi en vivo, qué clase que tenía, extraordinario”, destacó el goleador histórico del fútbol chileno a la hora de recordar al recientemente retirado artillero.

Publicidad

Ante la pregunta de si pudiera tener algo de Suazo en su juego, Paredes no dudó en contestar que Chupete “giraba muy rápido, eso me gustaba, los dos definíamos bien, buenos para la pelota… Me hubiese gustado tener ese giro más rápido”.

Ambos alcanzaron a coincidir en el Colo Colo 2015, en lo que fue el segundo paso de Humberto Suazo en el equipo de Macul. Paredes siguió por años en el Cacique, coronándose goleador máximo del fútbol chileno.

Lee también
Suazo se inspira en Bielsa y deja gran lección a los jóvenes: "Si uno se deja..."
Selección Chilena

Suazo se inspira en Bielsa y deja gran lección a los jóvenes: "Si uno se deja..."

Chupete Suazo elige sus mejores golazos: "No canchereaba, era mi..."
Chile

Chupete Suazo elige sus mejores golazos: "No canchereaba, era mi..."

¿En la buena? Colo Colo responde a posible despedida de Chupete Suazo
Colo Colo

¿En la buena? Colo Colo responde a posible despedida de Chupete Suazo

Del Piero sorprende al elegir al jugador chileno favorito
Vidal

Del Piero sorprende al elegir al jugador chileno favorito

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo