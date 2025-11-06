Esteban Paredes es leyenda en Colo Colo y el fútbol chileno. El goleador histórico de nuestro balompié es voz autorizada para hablar de cualquier artillero y por eso causaron revuelo sus dichos sobre Humberto Suazo.

Con el reciente retiro de Chupete, las loas a su carrera fueron transversales y el ex Visogol no fue la excepción. Así llegó el clásico juego donde tuvo que elegir al mejor delantero de Colo Colo.

Poniéndose por sobre nombres como Octavio Rivero, Juan Manuel Lucero, Chamagol González y Lucas Barrios, llegó el momento donde a Paredes le preguntaron sobre Humberto Suazo, donde titubeó rápidamente hasta dar su respuesta.

Esteban Paredes y su comparación con Chupete

Esteban Paredes sorprendió en diálogo con Voz Cacique al poner a Humberto Suazo como mejor delantero de Colo Colo por sobre él. Con total humildad, el ídolo albo llenó de elogios a Chupete.

“Sí, crack, distinto (Suazo). Lo vi en vivo, qué clase que tenía, extraordinario”, destacó el goleador histórico del fútbol chileno a la hora de recordar al recientemente retirado artillero.

Ante la pregunta de si pudiera tener algo de Suazo en su juego, Paredes no dudó en contestar que Chupete “giraba muy rápido, eso me gustaba, los dos definíamos bien, buenos para la pelota… Me hubiese gustado tener ese giro más rápido”.

Ambos alcanzaron a coincidir en el Colo Colo 2015, en lo que fue el segundo paso de Humberto Suazo en el equipo de Macul. Paredes siguió por años en el Cacique, coronándose goleador máximo del fútbol chileno.