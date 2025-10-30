ver también Tras su retiro: Humberto Suazo deja la grande con reflexión sobre el fútbol chileno

Humberto Suazo rindió en un gran nivel bajo la tutela de Marcelo Bielsa en la selección chilena. De hecho, el icónico goleador sanantonino fue el artillero máximo de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, cetro que compartió con el brasileño Luis Fabiano.

El Chupete todavía digiere su retiro del fútbol profesional. Y visitó el panel de Todos Somos Técnicos, donde recapituló varios aspectos de su larga trayectoria. Un camino que Suazo concluyó con 44 años en San Luis de Quillota. En ese contexto, el programa estrella de TNT Sports preparó una sorpresa.

Le mostró al Chupetón un video del Loco Bielsa con palabras muy tiernas para el otrora atacante de Audax Italiano, Colo Colo y los Rayados de Monterrey, donde se erigió como una leyenda. “Es un hombre íntegro, gran compañero, siempre alegre, aportando, sumando”, dijo el DT, quien hoy en día dirige a Uruguay.

Humberto Suazo, Luis Bonini y Marcelo Bielsa en Juan Pinto Durán. (Marcelo Hernández | Photosport).

“Un abrazo muy grande, felicitaciones a vos y tu familia. Seguro que si el profe Luis (Bonini) estuviera con nosotros hubiera queridoi dedicarte unas palabras”, cerró Bielsa, quien se acordó del fallecido preparador físico que tuvo aquel cuerpo técnico que llevó a la Roja a los octavos de final en la Copa del Mundo.

Humberto Suazo con Marcelo Bielsa en la Roja. (Foto: Marcelo Hernández | Photosport).

Por supuesto que Suazo le dedicó una respuesta al rosarino. “Estoy muy agradecido por cómo se portó. Jugué los 18 partidos de las clasificatorias, me llevó al Mundial estando lesionado. Lloraba mucho ese día, me había pasado lo del hombro y me desgarré en ese amistoso con Israel que no se veía nada la pelota”, revivió el sanantonino.

Humberto Suazo en acción frente al portero Dudú Aouate de Israel. (Marcelo Hernández | Photosport).

Humberto Suazo siempre estuvo disponible para Marcelo Bielsa y eso fue significativo para el entrenador argentino a la hora de diagramar su lista para el Mundial de Sudáfrica. “Lloré mucho ese día. Lloraba, lloraba y dijo que me iba a llevar igual”, contó el Chupete en TST.

“Por lo que había hecho, el cariño, que siempre estuve disponible. Con Marcelo jugaba por la orilla. Valoro eso”, aseguró Suazo. Y dejó un mensaje para todos los que estén en su proceso formativo o recién empezando sus carreras en el fútbol profesional.

Humberto Suazo anotó un gol inolvidable ante Venezuela en condición de visitante. (Ignacio Iribarren | Photosport).

Tomen nota. “Les digo a los compañeros: uno como jugador si se deja entrenar el techo no será acá, será mucho más allá. A veces uno tiene el ego muy alto, pero yo me dejé entrenar. Subí mi rendimiento, físicamente jugué en la altura 90 minutos, por la orilla, donde él me pusiera estaba disponible”, recapituló el artillero.

Un aporte que seguramente fue fundamental para Bielsa. “En base a mi experiencia, hay que dejarse entrenar porque el techo propio sube considerablemente”, sentenció Humberto Suazo, quien está para ofrecer su guía a todos los que quieran aprender de su vasta trayectoria.